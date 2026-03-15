Servidoras do CE podem pedir mudança do local de trabalho em caso de violência doméstica

Servidoras públicas do Ceará podem solicitar mudança do local de trabalho em caso de violência doméstica e familiar. A medida foi definida em decreto estadual publicado no Diário Oficial da última segunda-feira (9).

O decreto garante a medida quando se constata "a existência de risco à vida ou à integridade física ou psicológica" da vítima. Isso deve ser "demonstrado pelo deferimento de medida protetiva judicial de afastamento da pessoa agressora do lar, domicílio ou lugar de convivência", conforme o documento.

Quando não há medida protetiva em vigor ou outras provas que comprovem a existência de risco à vida ou à integridade física ou psicológica da servidora, o decreto permite a remoção caso haja:

Registro de chamada para os números: 100 (Disque Direitos Humanos); 180 (Central de Atendimento à Mulher); 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros);

Registros com fotos, vídeos e prints de conversas sofrendo violência;

Boletim de Ocorrência;

Pedido de Medida Protetiva;

Exame de Corpo de Delito.

São contempladas pelo decreto as pessoas servidoras públicas ocupantes do quadro permanente e empregadas públicas da administração indireta.

Ainda segundo o decreto, a remoção "não importará em perda de direitos e vantagens permanentes a que façam jus nos órgãos ou entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional de origem".

Portaria de ministérios contempla servidoras federais

Com a definição estadual, o Ceará é o primeiro estado a seguir medida nacional que permite, desde dezembro, que servidoras federais solicitem a mudança de local de trabalho.

A norma nacional foi registrada na Portaria Conjunta MGI/MMulheres nº 88/2025, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com o Ministério das Mulheres. Desde a publicação dessa portaria, pelo menos quatro servidoras utilizaram a proteção. "No entanto, destaca-se que, em razão do sigilo, que o número de pessoas atendidas pode ser ainda maior", diz a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI, Maria Aparecida Chagas.

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O decreto federal regulamenta o direito à remoção, redistribuição e movimentação funcional de mulheres (cis, trans e travestis) e de homens em relação homoafetiva que estiverem em situação de violência doméstica e familiar.

Diferenças dos processos de remoção, redistribuição e movimentação:

REMOÇÃO:

Segundo a coordenadora de Ações e Prevenção à Violência da Secretaria das Mulheres do Estado, Giana Nápoles, as servidoras que solicitarem o processo de remoção serão transferidas para outro município ocupando o mesmo cargo.

"A remoção trata do deslocamento da pessoa interessada para o mesmo órgão ou entidade em outro território, com ou sem mudança de sede", complementa a diretora de Movimentação de Pessoal do MGI.

REDISTRIBUIÇÃO:

No processo de redistribuição, acontece o deslocamento do cargo ocupado pela servidora para outro órgão ou entidade. "De acordo com a conveniência, a necessidade da administração pública e da pessoa que está solicitando, acontece essa mudança", explica a coordenadora Giana Nápoles.

Ou seja: na redistribuição, o servidor passa a ser de outro órgão ou de outra entidade.

Essa medida também permite outras formas de movimentação, como a alteração de exercício para a composição da força de trabalho, que ocorre quando a alteração da lotação é realizada para recompor a força de trabalho de outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Giana Nápoles Coordenadora de Ações e Prevenção à Violência da Secretaria das Mulheres

MOVIMENTAÇÃO:

A movimentação é a última alternativa aplicada, quando já não é possível recorrer às opções anteriores. Essa forma de transferência reúne medidas de realocação interna previstas em norma própria.

De acordo com a coordenadora estadual, a movimentação pode ser entendida como a mudança de setor sem necessariamente exigir uma mudança de cidade. "A mulher pode pedir para trabalhar em outra unidade ou outro setor de acordo com a função que ela exerce na instituição", aponta.

Na impossibilidade de conceder qualquer uma das mudanças, a administração pública pode determinar outras medidas para preservar a integridade física e psicológica da pessoa em situação de violência, como o teletrabalho integral, por exemplo.

Como as mulheres podem solicitar a mudança do local de trabalho?

As servidoras que estiverem passando por situação de violência doméstica ou familiar devem procurar o departamento de gestão de pessoas do órgão em que trabalham para formalizar a solicitação de mudança.

O pedido de remoção será encaminhado pelo órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), para exame e avaliação do direcionamento da servidora. O ato final da remoção será assinado pelo governador.

"As servidoras poderão indicar a localidade de destino nos pedidos de remoção, hipótese em que a autoridade competente decidirá a localidade de destino entre as indicadas por elas, observados também o interesse público e a disponibilidade de unidades na localidade", frisa o decreto.

Caso essa vítima que foi transferida ainda se sinta ameaçada no novo local de trabalho, ela pode solicitar novas remoções. "Passado o risco, a mulher pode também pedir para retornar ao local de origem de onde ela saiu", diz a coordenadora Giana Nápoles.

Caso de servidora do Ceará motivou criação da medida nacional

A auditora-fiscal Marielle Dornelas foi a primeira servidora a conseguir remoção, na época com base na Lei Maria da Penha. Ela trabalhava na Receita Federal, no município de Juazeiro do Norte, onde residia com o ex-marido.

Eu esperei seis anos pela oportunidade de um concurso de remoção, até que a violência que eu sofria chegou a tal ponto que precisei fugir da cidade com meu filho pequeno. Marielle Dornelas Auditora-Fiscal

Antes da fuga, Marielle registrou um boletim de ocorrência e fez um exame de corpo de delito que comprovavam as agressões. Apesar da ausência de base legal para mudar de local de trabalho, a auditora obteve a compreensão da administração, que lhe ofereceu uma posição de chefia em Fortaleza.

Legenda: Marielle Dornelas e Maria da Penha. Foto: Duvulgação/Sindfisco CE.

"O problema era a insegurança de ter que voltar para a cidade do agressor a qualquer momento se por algum motivo eu perdesse a função de chefia"

Após quatro anos morando em Fortaleza, Marielle entrou com um processo administrativo, baseado na Lei Maria da Penha, solicitando que a lotação em Fortaleza se tornasse definitiva. Em 2018, a auditora conseguiu a mudança definitiva e passou a realizar eventos em parceria com alguns sindicatos para exigir que seu caso virasse lei.

A partir de 2023, a discussão ganhou mais força diante do recebimento de demandas parlamentares sobre o tema e da instituição do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e Demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da Administração Pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal.

"Hoje nenhuma servidora do Executivo precisa mais escolher entre seu trabalho ou sua vida. Mas, continuamos lutando para ampliar essa proteção para outras esferas, entes federados e até para a iniciativa privada", frisa a auditora.

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.