Família de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra refaz trajeto de barco no mar

Familiares de Vitória Figueiredo Barreto, 30, refizeram, neste domingo (15), o trajeto possivelmente feito pela psicóloga cearense no mar de Brightlingsea, na Inglaterra, no último dia 4 de março, um dia depois de ser dada como "desaparecida". A Polícia de Essex, responsável pelas buscas, acompanhou os brasileiros.

"No domingo, 15 de março, nossa equipe da Unidade Marítima levou os familiares de Vitória no mesmo passeio de barco que acreditamos que ela possa ter feito na madrugada de quarta-feira, 4 de março", escreveu a autoridade policial.

Na tentativa de refazer os passos da cearense para descobrir seu paradeiro, a investigação concluiu que ela entrou em uma pequena embarcação na madrugada do dia 4 e remou aproximadamente 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou utilizar um barco maior, movido a motor, mas não conseguiu.

No comunicado que atualizou o caso, a polícia britânica também confirmou o achado do laptop da psicóloga e disse estar ciente dos relatos de possíveis avistamentos da brasileira na região de Bradwell-on-Sea.

"Mantivemos presença policial em Bradwell e na área de Dengie durante todo o fim de semana. Esses relatos estão sendo devidamente investigados", garantiu o órgão.

Segundo a detetive Anna Granger, que está à frente das buscas, o caso tem mobilizado e preocupado não só autoridades policiais como diversos voluntários.

Domingo, 15 de março, é o Dia das Mães no Reino Unido. Eu mesma sou mãe e não consigo imaginar a dor que a mãe de Vitória, Gleyz, tem sentido desde o desaparecimento da filha. Todos os policiais, funcionários e voluntários envolvidos nesta buscam desejam mais do que tudo reunir Vitória e sua mãe, e estamos trabalhando incansavelmente para isso". Anna Granger Detetive

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Entenda o caso

Vitória é uma psicóloga cearense. Ela saiu do Brasil em janeiro deste ano para participar de um congresso em Marrocos e foi para o Reino Unido no mês seguinte.

Em Londres, ela ficou, primeiro, na casa de um amigo, aguardando a chegada da amiga Liliane Além-Mar para que as duas seguissem para Southend-on-Sea. Depois que se encontraram, foram para Colchester conhecer a Universidade de Essex, onde Liliane trabalha como professora.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no início das buscas, a amiga contou que, no primeiro dia, Vitória passou a manhã e a tarde na biblioteca da instituição, almoçou com ela e ambas retornaram para a cidade onde estavam hospedadas. Mas, no segundo dia, Vitória já não retornou para casa com a amiga.

"As câmeras da Universidade mostraram que, na verdade, ela foi pegar um ônibus. Quando percebi que ela não tinha aparecido, procurei por três horas. Andei por todos os andares e nada", lamentou Liliane.

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro da brasileira na página "@ondeestavitoria", no Instagram.

Além de vídeos que mostram os passos de Vitória em Brightlingsea, já foram achados alguns objetos dela, como a bolsa que carregava no dia do desaparecimento, embalagens vazias de alimento e, mais recentemente, o laptop da psicóloga.