Desaparecida há dois meses, psicóloga cearense continua sendo procurada em Essex

Mais de 60 dias se passaram desde que a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto foi vista em terra firme pela última vez em Brightlingsea, no Reino Unido, no dia 4 de março. Desde então, atualizações sobre o caso foram realizadas pela Polícia de Essex, que disse, nesta terça-feira (5), ainda estar empenhada nas buscas.

"Nosso foco continua sendo localizá-la e entender o que aconteceu", diz o comunicado da corporação, relembrando os esforços físicos feitos para solucionar o desaparecimento. As buscas foram realizadas em Brightlingsea, cidade costeira onde Vitória foi vista após deixar a Universidade de Essex, e também em Bradwell, onde um barco supostamente utilizado pela cearense foi encontrado.

O desaparecimento da psicóloga foi reportado às autoridades no dia seguinte ao desaparecimento, ainda em 4 de março. No entanto, Vitória chegou em fevereiro ao Reino Unido, onde ficou hospedada por alguns dias com uma colega e, logo em seguida, se dirigiu a Southend-on-Sea, onde se hospedaria com a amiga Liliane Além-Mar.

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Foi por lá, quando tudo inicialmente parecia normal, que ela desapareceu após um dia comum na universidade. Segundo a amiga, a psicóloga teve comportamentos incomuns e chegou a citar um desejo de fuga.

Várias buscas foram realizadas pela região costeira, tanto por terra como por mar. Entretanto, a última imagem registrada da cearense é das primeiras horas do dia 4 de março.

"Nos últimos dois meses, as equipes realizaram buscas físicas extensivas e trabalhos investigativos detalhados, incluindo a verificação da origem e comprovação de relatos de avistamentos", explicou a detetive Anna Granger, uma das responsáveis pelo caso, na atualização desta terça-feira (5).

Segundo ela, mesmo com mais de 60 dias de busca, novas informações continuam sendo importantes para que Vitória seja encontrada.

Legenda: Vitória foi vista caminhando por uma área de campo e, depois, próximo à marina. Foto: Divulgação/Polícia de Essex.

Em novo apelo, dessa vez direcionado aos moradores de Bradwell e de Brightlinsea, a Polícia de Essex pede por uma verificação de galpões, garagens e anexos das propriedades, que possam ter sido frequentados pela cearense.

"O passar do tempo não diminui a importância das novas informações que surgem", reforçou a detetive.

Movimentações bancárias foram no dia 3 de março

Na nova atualização, a Polícia de Essex também explicou que teve acesso a parte das movimentações bancárias realizadas por Vitória após a chegada ao Reino Unido. Entretanto, as mais recentes foram feitas até o dia 3 de março, antes de ser vista pela última vez em câmeras.

"Todas as transações registradas após essa data estão de acordo com os pagamentos de assinatura previamente planejados", aponta o comunicado policial, ressaltando que o número de transações obtidas ainda é "limitado".

Conforme as autoridades, os agentes responsáveis pelas buscas de Vitória aguardam novos dados e estão disponíveis para análises capazes de auxiliar na elucidação dos detalhes do caso.

Relembre contexto do desaparecimento

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto saiu do Brasil em janeiro para um congresso no Marrocos, tendo viajado em fevereiro para o Reino Unido.

Ela permaneceu hospedada com uma colega em Londres até que a amiga Liliane Além-Mar, que é professora e moradora de Southend-on-Sea, retornasse para casa, onde ela se hospedaria.

No dia 3 de março, Vitória foi visitar Liliane na instituição, caminho que já havia feito anteriormente. As duas haviam combinado de voltarem juntas no fim da tarde daquele dia.

No entanto, a cearense não foi encontrada pela amiga nas dependências da universidade.

Legenda: Imagem mostra Vitória Barreto no porto de Brightlingsea antes de barco ter sido desatracado. Foto: Reprodução/Polícia de Essex.

Só no dia 10 de março, por exemplo, a bolsa de Vitória foi encontrada. Já no dia 11, novas imagens mostraram que a cearense pegou um barco do local de ancoragem em Brightlingsea e navegou, supostamente sozinha, pela costa da cidade.

No dia seguinte, 12 de março, as investigações apontaram que um colete salva-vidas do barco que supostamente teria sido utilizado pela cearense estava desaparecido.

A hipótese é a de que Vitória teria remado com a embarcação até uma área onde barcos maiores e que funcionam a motor ficam. Lá, ela teria tentado entrar em uma embarcação do tipo e ligá-la, mas não conseguiu.