Namorado diz ter 'muitas esperanças' de encontrar Vitória Barreto após 19º dia de desaparecimento

O namorado da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, desaparecida desde 3 de março em Brightlingsea, na Inglaterra, Janilson Gomes, disse neste domingo (22) que tem “muitas esperanças” de reencontrá-la.

A declaração emocionada foi feita durante uma vigília organizada por familiares e amigos na cidade inglesa, neste domingo, tanto em homenagem à psicóloga quanto para cobrar a continuidade das buscas e das investigações sobre seu paradeiro.

Durante a mobilização, Janilson declarou:

“Como seu companheiro (digo que), Vitória é muito amada, muito dedicada e ela só queria o melhor por todos nós. Nesse momento, eu tenho muitas esperanças. Muitas esperanças que vou encontrar a Vitória. Espero por mim, amor.” Janilson Gomes Namorado de Vitória Figueiredo Barreto

A vigília, realizada em Hurst Green, Brightlingsea, às 14h na Inglaterra (11h em Brasília), reuniu participantes com cartazes com fotos de Vitória e contou com momentos de oração. Janilson agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da mobilização.

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Janilson chegou ao Reino Unido no dia 4 de março, um dia após o desaparecimento de Vitória. A mãe da psicóloga, Gleyz Barreto, que não tinha planejado a viagem, decidiu seguir até a Inglaterra após ser informada do ocorrido, chegando na mesma data que o namorado.

Inicialmente, os dois tinham voo marcado de retorno ao Brasil na última terça-feira (17), mas decidiram permanecer na Inglaterra para acompanhar de perto as buscas.

Segundo a professora Liliane Além-Mar, amiga de Vitória, a vigília tinha dois objetivos principais: orar pela segurança da psicóloga e pressionar para que a procura e as investigações continuem. Ela explicou que, embora as buscas físicas tenham sido encerradas por falta de locais para procurar, é fundamental que a investigação não seja interrompida.

Além disso, a mobilização busca apoio para conseguir que as instituições financeiras C6 e Nubank forneçam informações sobre os cartões e movimentações bancárias de Vitória.

Desaparecimento de cearense

Vitória foi vista pela última vez no dia 4 de março, após almoçar com Liliane próximo à Universidade de Essex. Elas haviam combinado de se reencontrar no fim da tarde, mas a psicóloga não apareceu. Desde então, não fez contato com familiares ou amigos.

A Polícia de Essex informou na sexta-feira (20) que a maioria das buscas físicas havia sido concluída, mas garantiu que as investigações continuariam por outros meios. Durante as buscas, foram encontrados itens como a mochila e o laptop de Vitória.

Familiares e amigos mantêm a mobilização, distribuindo cartazes, colocando bandeiras em janelas e realizando buscas porta a porta, concentradas em Brightlingsea, Bradwell-on-Sea e em toda a península de Dengie.

Uma das hipóteses investigadas é que a psicóloga tenha utilizado um barco para se deslocar pela costa, embora seu paradeiro ainda não tenha sido confirmado.

Na última terça-feira (17), a família solicitou à Justiça brasileira a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Vitória. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) autorizou a medida para auxiliar nas investigações.