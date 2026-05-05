Vítima de golpes de foice deve reencontrar a mãe nesta terça-feira (5)

A jovem Ana Clara de Oliveira, de 21 anos, vítima de golpes de foice em Quixeramobim, no Interior do Estado, deve reencontrar a mãe pela primeira vez após o crime nesta terça-feira (5). As informações foram repassadas ao Diário do Nordeste pelo padrasto dela, o agricultor José Ari Fernandes Silva, que acompanha o caso em Fortaleza.

O encontro será marcado por emoção, já que a mãe da jovem ainda não conseguiu vê-la desde o dia do ocorrido. “Hoje a mãe dela vai reencontrar ela depois da cirurgia. Vai ser a primeira vez. Ela ainda não tinha visto a filha”, contou. Ana Clara passou por procedimento de 12 horas para reimplantar as mãos.

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No dia do ocorrido, a mãe de Ana Clara estava em casa quando recebeu a notícia do ataque. Segundo o padrasto da jovem, a Polícia entrou em contato durante a madrugada, por volta das 3h, informando sobre a situação. O crime teria acontecido por volta de 1h.

Ao ser avisada, a mãe tentou acompanhar o atendimento, mas não conseguiu ver a filha, que já havia sido socorrida e encaminhada para unidade hospitalar, onde passou a receber cuidados médicos imediatos.

A mãe de Ana Clara, que é surda, saiu do Interior para a capital cearense após o padrasto solicitar a presença dela. Segundo José Ari, a decisão foi motivada pelo estado emocional da mãe. “Ela tava chorando muito. Eu pedi para ela vir logo. Falei com a assistente social, e disseram que não teria problema ela visitar”, explicou.

O reencontro não aconteceu antes porque a jovem está internada na UTI, onde o acesso de acompanhantes é restrito. Somente recentemente a equipe médica passou a permitir visitas em horários controlados, visando também estimular a recuperação da paciente.

José Ari acredita que o momento terá impacto positivo no estado de saúde de Ana Clara. “Quando ela viu a gente, já reagiu melhor. Com a mãe dela, vai ser ainda mais forte”, disse.

A jovem segue em recuperação após ter sido atacada com golpes de foice. O suspeito é o ex-cunhado dela, Evangelista Rocha dos Santos. O irmão dele, Ronivaldo Rocha dos Santos, ex de Ana Clara, teria presenciado e incentivado o ataque.

A expectativa da família é que o reencontro desta terça-feira represente mais um passo importante na recuperação física e emocional da jovem.

Entenda o caso

Legenda: Homens atacaram a vítima com um foice. Foto: Reprodução

Na última sexta-feira (1º), forças de segurança foram acionadas após a jovem de 21 anos ser brutalmente atacada e ter uma das mãos decepada com uma foice. A vítima foi socorrida ainda com vida e levada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Quixeramobim, sendo depois transferida para o Hospital Regional do Sertão Central, no mesmo município. Ela segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O crime gerou grande mobilização policial e repercussão estadual. O governador Elmano de Freitas (PT) chegou a divulgar, nas redes sociais, o momento da prisão dos suspeitos.

O primeiro detido foi Evangelista Rocha dos Santos, capturado em Quixeramobim. Horas depois, Ronivaldo foi localizado no município vizinho de Madalena. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Quixeramobim, onde foram autuados em flagrante por tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático e a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Os suspeitos seguem presos, e a Justiça autorizou a quebra do sigilo para os celulares apreendidos com os irmãos.