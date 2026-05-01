Ex-namorado e cunhado decepam mão de mulher com foice em Quixeramobim, no Ceará

Um homem foi preso após mutilar a ex-namorada com uma foice, com ajuda do irmão, em Quixeramobim, no sertão central cearense, nesta sexta-feira (1º). Os dois foram presos horas após o crime pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), unidade da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O ataque deixou a vítima com membros mutilados. Uma das mãos dela teria sido decepada. Ela foi socorrida com vida a uma unidade de saúde.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, divulgou nas redes sociais um vídeo do momento da prisão de um dos agressores.

Veja o momento da prisão

"Os nossos policiais agiram rapidamente e prenderam dois homens envolvidos em um crime bárbaro de violência contra a mulher, em Quixeramobim: uma jovem foi atacada com uma foice pelo ex-companheiro e o irmão dele", declarou o chefe do Executivo Estadual.

A reportagem solicitou detalhes da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno para atualizar esta matéria.