Mais quente e mais seco: saiba como El Niño forte pode afetar a estação chuvosa no CE em 2027

No Ceará, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro já são historicamente mais quentes, mas, em 2026, eles devem ser ainda mais. O motivo é o desenvolvimento do fenômeno El Niño no oceano Pacífico Equatorial, que pode impactar de maneira significativa a estação chuvosa de 2027.

Dados da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a agência climática dos Estados Unidos, já indicam uma probabilidade de 60% de ocorrência de El Niño forte no trimestre de outubro, novembro e dezembro deste ano. As chances sobem para 90% na reta final de 2026 e em janeiro de 2027 — a pré-estação chuvosa do Estado.

"Em geral, o impacto de eventos de El Niño fortes e moderados está relacionado à diminuição da precipitação durante a estação chuvosa e altas temperaturas", explica o doutor em Meteorologia e diretor técnico da Funceme, Francisco Vasconcelos Júnior.

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No entanto, o profissional destaca que cada episódio do fenômeno possui características próprias. "Em 2025, por exemplo, foram observadas condições neutras no Pacífico Equatorial. Naquele ano, outros fatores climáticos, como o Atlântico Tropical, tiveram maior influência sobre o comportamento das chuvas no Ceará", analisou.

Contudo, "o atual cenário preocupa porque os modelos climáticos indicam persistência e possível intensificação do aquecimento do Pacífico ao longo do segundo semestre de 2026, justamente no período que antecede a estação chuvosa de 2027", aponta a Funceme.

Além de temperaturas acima da média, podem ser esperados, ainda neste ano, aumento da evapotranspiração e maior ressecamento da vegetação e do solo, especialmente entre setembro e novembro. "Isso pode ampliar impactos sobre recursos hídricos, agricultura e risco de incêndios florestais", afirma Francisco Vasconcelos.

Impactos mais relevantes devem ser em 2027

Segundo a Funceme, o El Niño pode provocar alterações importantes nas condições atmosféricas do Ceará já no próximo semestre, com aumento de temperatura, redução da umidade relativa do ar e menor ocorrência de precipitações em determinadas regiões do Estado, mas os maiores impactos devem ocorrer entre fevereiro e maio de 2027.

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Uma das principais preocupações é com incêndios florestais. "O El Niño favorece condições mais secas e quentes, reduzindo a umidade da vegetação e do solo. Isso aumenta a inflamabilidade do material vegetal e facilita a propagação do fogo", alerta o diretor da fundação.

Nesse contexto, merecem atenção as regiões do Sertão dos Inhamuns e Jaguaribana e as áreas de caatinga.