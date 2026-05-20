Cidade com 6 mil habitantes é a que mais oferece qualidade de vida no Ceará, aponta pesquisa

Qual cidade cearense é a que mais oferece qualidade de vida aos seus moradores atualmente? O município de Pacujá, com pouco mais de seis mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o mais bem avaliado do Estado no ranking do Índice de Progresso Social do Brasil em 2026.

Mas, o que significa "qualidade de vida" nesse contexto? Liderada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a pesquisa considera 57 indicadores como saúde, nutrição, moradia, qualidade do meio ambiente, bem-estar, segurança pessoal e acesso às redes de informação, comunicação, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O índice é medido em uma escala que vai de 0 a 100. Pacujá, neste ano, se destacou com uma média de 67,23 pontos, seguido de Fortaleza (65,15) e Granjeiro (65,13). Já entre os municípios com os piores resultados estão Ibaretama (50,82), Choró (51,93) e Aratuba (52,09).

No ano passado, a Capital despontou como a que mais oferecia qualidade de vida à sua população, com uma média de 64,44 pontos. Neste ano, embora tenha melhorado o índice, a Cidade não conseguiu superar Pacujá — que, em 2025, ficou em décimo lugar no ranking, com 62 pontos. Já Ibaretama se manteve como o município em pior situação.

Ranking das 10 cidades cearenses com melhores índices de qualidade de vida

Pacujá – 67,23 Fortaleza – 65,15 Granjeiro – 65,13 Eusébio – 64,67 Sobral – 64,53 Brejo Santo – 64,23 Nova Russas – 64,16 Camocim – 64,02 Crato – 63,99 Jati – 63,28

Ranking das 10 cidades cearenses com piores índices de qualidade de vida

Ibaretama – 50,82 Choró – 51,93 Aratuba – 52,09 Itarema – 52,54 Trairi – 52,69 Alto Santo – 54,30 São João do Jaguaribe – 54,35 Jaguaretama – 54,74 Miraíma – 54,78 Milhã – 54,98

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No que se destacou Pacujá?

O estudo, de maneira geral, investiga três dimensões:

Necessidades humanas básicas : nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal;

: nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal; Fundamentos do bem-estar : acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente;

: acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente; Oportunidades: direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior.

Em 2025, Pacujá apresentou médias de 73,42, 65,17 e 47,42 pontos nas três dimensões, respectivamente. Já neste ano, a cidade teve crescimento em todos os indicadores, passando para 78,06, 67,25 e 56,39 pontos, na mesma ordem.

Contudo, ainda há pontos a melhorar, especialmente no que diz respeito a perdas de água na distribuição, domicílios com piso adequado, assassinato de mulheres, violência contra negros, cobertura de internet móvel (4G e 5G) e obesidade.

A análise de regressão feita a partir do IPS Brasil 2026 e o PIB per capita 2023 revela uma grande variação de resultados, principalmente para aqueles municípios com PIB per capita inferior a R$ 100 mil. Entre os municípios com níveis de PIB menores houve uma variação grande dos resultados de progresso social, ou seja, mesmo com um PIB baixo é possível atingir boas notas no IPS Brasil. Conclusão do Índice de Progresso Social do Brasil de 2026

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Fortaleza é a 6ª capital do Nordeste com melhores índices

No Nordeste, Fortaleza é a sexta capital com os melhores índices de qualidade de vida, segundo o estudo. Com a média de 65,15 pontos, a cidade perde para João Pessoa (67,73), Natal (66,82), Aracaju (66,35), Teresina (66,02) e São Luís (65,64) e ganha apenas de Recife (63,22), Salvador (62,18) e Maceió (61,96).

O desempenho da metrópole, porém, está acima da média nacional, que é de 63,40 pontos.

Ranking das 20 cidades brasileiras com os melhores índices de qualidade de vida