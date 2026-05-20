Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade com 6 mil habitantes é a que mais oferece qualidade de vida no Ceará, aponta pesquisa

Pacujá, no sertão de Sobral, desbancou Fortaleza no ranking.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Vista aérea da cidade de Sobral, com destaque para a igreja matriz.
Legenda: O município de Pacujá está localizado no sertão de Sobral.
Foto: Divulgação/Aprece.

Qual cidade cearense é a que mais oferece qualidade de vida aos seus moradores atualmente? O município de Pacujá, com pouco mais de seis mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi o mais bem avaliado do Estado no ranking do Índice de Progresso Social do Brasil em 2026.

Mas, o que significa "qualidade de vida" nesse contexto? Liderada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a pesquisa considera 57 indicadores como saúde, nutrição, moradia, qualidade do meio ambiente, bem-estar, segurança pessoal e acesso às redes de informação, comunicação, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O índice é medido em uma escala que vai de 0 a 100. Pacujá, neste ano, se destacou com uma média de 67,23 pontos, seguido de Fortaleza (65,15) e Granjeiro (65,13). Já entre os municípios com os piores resultados estão Ibaretama (50,82), Choró (51,93) e Aratuba (52,09).

No ano passado, a Capital despontou como a que mais oferecia qualidade de vida à sua população, com uma média de 64,44 pontos. Neste ano, embora tenha melhorado o índice, a Cidade não conseguiu superar Pacujá — que, em 2025, ficou em décimo lugar no ranking, com 62 pontos. Já Ibaretama se manteve como o município em pior situação.

Ranking das 10 cidades cearenses com melhores índices de qualidade de vida

  1. Pacujá – 67,23
  2. Fortaleza – 65,15
  3. Granjeiro – 65,13
  4. Eusébio – 64,67
  5. Sobral – 64,53
  6. Brejo Santo – 64,23
  7. Nova Russas – 64,16
  8. Camocim – 64,02
  9. Crato – 63,99
  10. Jati – 63,28

Ranking das 10 cidades cearenses com piores índices de qualidade de vida

  1. Ibaretama – 50,82
  2. Choró – 51,93
  3. Aratuba – 52,09
  4. Itarema – 52,54
  5. Trairi – 52,69
  6. Alto Santo – 54,30
  7. São João do Jaguaribe – 54,35
  8. Jaguaretama – 54,74
  9. Miraíma – 54,78
  10. Milhã – 54,98

Veja também

teaser image
Negócios

Veja o ranking das 10 cidades mais pobres do Ceará, com base no PIB

teaser image
Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

No que se destacou Pacujá?

O estudo, de maneira geral, investiga três dimensões: 

  • Necessidades humanas básicas: nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal;
  • Fundamentos do bem-estar: acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente;
  • Oportunidades: direitos individuais, liberdades individuais e de escolha, inclusão social e acesso à educação superior.

Em 2025, Pacujá apresentou médias de 73,42, 65,17 e 47,42 pontos nas três dimensões, respectivamente. Já neste ano, a cidade teve crescimento em todos os indicadores, passando para 78,06, 67,25 e 56,39 pontos, na mesma ordem.

Contudo, ainda há pontos a melhorar, especialmente no que diz respeito a perdas de água na distribuição, domicílios com piso adequado, assassinato de mulheres, violência contra negros, cobertura de internet móvel (4G e 5G) e obesidade.

A análise de regressão feita a partir do IPS Brasil 2026 e o PIB per capita 2023 revela uma grande variação de resultados, principalmente para aqueles municípios com PIB per capita inferior a R$ 100 mil. Entre os municípios com níveis de PIB menores houve uma variação grande dos resultados de progresso social, ou seja, mesmo com um PIB baixo é possível atingir boas notas no IPS Brasil.
Conclusão do Índice de Progresso Social do Brasil de 2026

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza precisa de 40 anos para chegar ao transporte público ideal; veja propostas de mudanças

Fortaleza é a 6ª capital do Nordeste com melhores índices

No Nordeste, Fortaleza é a sexta capital com os melhores índices de qualidade de vida, segundo o estudo. Com a média de 65,15 pontos, a cidade perde para João Pessoa (67,73), Natal (66,82), Aracaju (66,35), Teresina (66,02) e São Luís (65,64) e ganha apenas de Recife (63,22), Salvador (62,18) e Maceió (61,96). 

O desempenho da metrópole, porém, está acima da média nacional, que é de 63,40 pontos.

Ranking das 20 cidades brasileiras com os melhores índices de qualidade de vida

  1. Curitiba (71,29)
  2. Brasília (70,73)
  3. São Paulo (70,64)
  4. Campo Grande (69,77)
  5. Belo Horizonte (69,66)
  6. Goiânia (69,47)
  7. Palmas (68,91)
  8. Florianópolis (68,73)
  9. João Pessoa (67,73)
  10. Cuiabá (67,22)
  11. Rio de Janeiro (67)
  12. Porto Alegre (66,94)
  13. Natal (66,82)
  14. Aracaju (66,35)
  15. Vitória (66,02)
  16. Teresina (66,02)
  17. São Luís (65,64)
  18. Fortaleza (65,15)
  19. Boa Vista (64,49)
  20. Manaus (63,91)

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Vista aérea da cidade de Sobral, com destaque para a igreja matriz.
Ceará

Cidade com 6 mil habitantes é a que mais oferece qualidade de vida no Ceará, aponta pesquisa

Pacujá, no sertão de Sobral, desbancou Fortaleza no ranking.

Luana Severo
Há 44 minutos
Comparação lado a lado do interior de uma prisão em dois momentos: à esquerda, uma cena com fogo e iluminação vermelha através de grades; à direita, corredores e salas com forte destruição e detritos no chão.
Ceará

Salão paroquial de igreja é atingindo por incêndio, no bairro Parangaba

Chamas consumiram toda a edificação e chegaram até a alcançar cobertura.

Eliziane Correia, Rodrigo Miranda e Paulo Roberto Maciel*
20 de Maio de 2026
Ceará

Unifor abre seleção de bolsa para estudar na China com tudo pago

Estudantes da Universidade podem se inscrever até 22 de maio. Resultado da seleção sairá no dia 27 de maio

Agência de Conteúdo DN
20 de Maio de 2026
Um pequeno filhote de periquito-cara-suja, coberto por uma penugem cinza e com uma pequena anilha amarela na pata, é segurado com cuidado por mãos usando luvas pretas de proteção. Ao fundo, uma parede de pedras exibe parcialmente uma placa de madeira onde se lê 'Ubajara', contextualizando o monitoramento da espécie em seu habitat natural.
Ceará

Periquito-cara-suja volta a se reproduzir na Serra da Ibiapaba após mais de 100 anos

43 filhotes da espécie nasceram no Parque Nacional de Ubajara só em 2026 e número ainda pode aumentar.

João Gabriel Tréz
19 de Maio de 2026
Vista aérea de renderização 3D do evento Cidade Junina, exibindo tenda central com bandeirinhas coloridas, totens digitais, banheiros e mesas ao ar livre sob iluminação noturna.
Ceará

Saiba como será Cidade Junina no Parque de Exposições da Expoece; veja imagens

Espaço receberá shows, quadrilhas e praça gastronômica.

Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento
19 de Maio de 2026
Plataforma de estação do metrô de Fortaleza com passageiros aguardando embarque ao lado de um trem verde parado. Uma placa suspensa indica o destino “Chico da Silva”, enquanto pessoas caminham, esperam em fila e algumas estão sentadas ao fundo da estação coberta.
Ceará

Fortaleza precisa de 40 anos para chegar ao transporte público ideal; veja propostas de mudanças

Intervenções envolvem ampliação, requalificação e implantação de sistemas de BRT, VLT e metrô.

Alexia Vieira
19 de Maio de 2026
Ceará

Precatórios no Ceará: 11 mil professores sem vínculo recebem a 5ª parcela

Outros 22 mil docentes já haviam recebido valor em abril.

Redação
19 de Maio de 2026
Três cantores.
Ceará

São João de Fortaleza terá festas em bairros e no Parque de Exposições da Expoece; veja programação

Haverá apresentações de quadrilhas em diversos espaços da cidade

Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento
19 de Maio de 2026
Luana Génot posa para foto na redação do Sistema Verdes Mares
Ceará

Premiação reconhece iniciativas que promovem a igualdade racial

Edição 2026 do Prêmio Sim à Igualdade Racial, promovido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), será transmitida neste fim de semana.

Paulo Roberto Maciel*
19 de Maio de 2026
Acidente ocorreu em via no bairro Jurema, na cidade de Caucaia (CE).
Ceará

Linha com cerol causa morte de motociclista de aplicativo, em Caucaia

Condutor ainda colidiu em caminhão.

Redação
19 de Maio de 2026
Ceará

Grupo Nayane promove ação de saúde e bem-estar para colaboradoras mães no Ceará

Programação inclui treino, dança e integração com foco em bem-estar e valorização feminina

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Numeracia teve o pior índice nos resultados do Brasil no IELS.
Ceará

Crianças na pré-escola do CE, PA e SP têm conhecimento matemático abaixo da média internacional

Estudo contou com a participação de 2.598 crianças de 4 e 5 anos matriculadas em centros de educação infantil ou escolas de 89 municípios brasileiros.

Ana Beatriz Caldas
18 de Maio de 2026
Plataforma do Teleférico do Horto, em Fortaleza, Ceará, com placa “Teleférico do Horto” e “Ceará Governo do Estado”, estrutura metálica e moto estacionadas ao lado, sob céu azul e nuvens.
Ceará

Homem sofre acidente enquanto trabalhava no Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte

Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Cariri e tem estado de saúde estável.

Paulo Roberto Maciel*
18 de Maio de 2026
Ceará

Campanha Troca Tudo Normatel traz preços especiais para banheiro, cozinha e lavanderia

Iniciativa inclui louças, metais e acessórios, com oferta nas lojas e canais digitais

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio
Ceará

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Jovem que foi alvo de tentativa de feminicídio em Quixeramobim quer lutar contra violência contra a mulher.

Redação
17 de Maio de 2026
Rua ladeada por apartamentos e postos com fios de energia em Caucaia. Ao fundo, céu nublado com nuvens escuras.
Ceará

Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa idosa vestindo paramento religioso roxo com detalhe de cruz dourada no centro, vista de frente, com as mãos unidas à frente do corpo, diante de fundo neutro claro.
Ceará

Morre, aos 79 anos, padre Pietro Luís Sartorel, em Fortaleza

Religioso servia como vigário paroquial na Paróquia Santa Luzia, no bairro Meireles.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de três fotos lado a lado mostrando alagamento da praça do Dragão do Mar, em Fortaleza, mostrando bancos, barracas e o pé de uma pessoa sob a água.
Ceará

Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

A Capital registrou 140 mm.

Nicolas Paulino
17 de Maio de 2026
Feira de artesanato.
Ceará

Semana S lança programa de turismo náutico e oferta serviços de capacitação e economia criativa

A 16.ª edição do evento começou neste sábado (16) e segue até domingo (17).

Redação
16 de Maio de 2026
Maior acumulado deste sábado foi registrado em Fortaleza.
Ceará

Cidade no Cariri registra 16 °C e tem a menor temperatura de maio no Ceará; veja ranking

Diversas outras cidades também registraram chuvas neste sábado (16), incluindo a Capital.

Redação
16 de Maio de 2026