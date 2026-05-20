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Salão paroquial de igreja é atingindo por incêndio, no bairro Parangaba

Chamas consumiram toda a edificação e chegaram até a alcançar cobertura.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 11:23)
Ceará
Comparação lado a lado do interior de uma prisão em dois momentos: à esquerda, uma cena com fogo e iluminação vermelha através de grades; à direita, corredores e salas com forte destruição e detritos no chão.
Legenda: Não houve registro de vítimas.
Foto: VC Repórter

Um incêndio atingiu o salão paróquial da igreja Bom Jesus dos Aflitos, no bairro Parangaba, em Fortaleza, na noite dessa terça-feira (19). Ninguém ficou ferido.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que as chamas consumiram toda a edificação até a cobertura, composta por estrutura de madeira e amianto.

As duas sessões que dividem o salão paroquial foram afetadas pelo fogo. Na primeira, cadeiras, equipamentos de som, ventiladores e garrafões d'água ficaram completamente destruídos, enquanto um bebedouro permenceu parcialmente danificado.

Já na sala administrativa, os bombeiros conseguiram impedir a propagação das chamas contra móveis, armários e imagens religiosas.

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Após o combate ao incêndio, houve o rescaldo do local e a eliminação dos riscos de reignição. Ainda conforme os bombeiros, "o imóvel foi deixado sob responsabilidade da administração da igreja".

As causas do incêndio não foram divulgadas oficialmente. "O Corpo de Bombeiros destaca a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas e da adoção de medidas de segurança contra incêndio em edificações de uso coletivo", finalizou a nota do CBMCE.

Teto do salão corre risco de desabamento

Em entrevista à Verdinha FM, o pároco da igreja, Leonardo Bezerra, confirmou que o salão estava fechado e sem fiéis quando o fogo começou, por volta das 22h30 dessa terça.

Ele informou que o teto do salão corre risco de desabar, devido aos danos provocados pelas chamas, e que já acionou a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) para perícia.

Imagens registradas pela Verdinha FM mostram o salão paroquial sem nenhuma sinalização pública de risco para a comunidade. Pessoas da igreja improvisaram uma interdição no local com fitas e cones até a chegada das autoridades.

À reportagem, a DCFor afirmou que enviará uma equipe ainda nesta quarta-feira e que mais informações serão divulgadas somente após a vistoria.

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, as celebrações de missa continuam como programadas, inclusive a Vigília de Pentecostes. “Vamos transferir as reuniões para os salões das Capelas”, destacou o padre Leonardo.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

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