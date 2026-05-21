Pé-de-Meia municipal para alunos do 9º ano inicia em janeiro de 2027, diz Evandro

O Pé-de-Meia municipal para alunos do 9º ano da rede pública de Fortaleza será implantado a partir de janeiro de 2027, no início do próximo ano letivo, anunciou o prefeito Evandro Leitão (PT).

A novidade foi divulgada pelo gestor na manhã desta quinta-feira (21), durante o evento de lançamento dos Comitês Escolares de Prevenção à Violência e ao Uso de Drogas, na Estação das Artes, no Centro da Cidade.

O que eu posso adiantar é que, a partir de 1º de janeiro de 2027, no inicio do ano letivo, nós já teremos implantado o Pé-de-Meia municipal para os alunos do 9º ano. Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

A versão municipal do programa, que oferece incentivos financeiros mensais a alunos da rede pública de ensino, foi uma das promessas de campanha de Evandro, nas Eleições de 2024, para área da educação.

"O Pé-de-Meia municial é meu compromisso, até o final da nossa gestão a gente vai implantar", destacou o prefeito.

Segundo Evandro, a extensão do programa para a rede municipal vai garantir a valorização e o incentivo aos alunos, permitindo melhores condições de ensino. Ele cita o êxito do projeto, já implantado na rede estadual, para seguir os padrões de educação e diminuição da evasão escolar no Ceará.

Veja também Ceará Veja calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em maio Ceará Pé-de-Meia pode tornar Ceará o estado com menor evasão escolar do País, projeta estudo

Programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa do Governo Federal que oferece incentivos financeiros mensais a alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública, desde que mantenham frequência regular e cumpram as regras estabelecidas.

Além das parcelas mensais, os estudantes recebem um bônus de R$ 1.000 ao final do ano, se forem aprovados. Aqueles que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano também recebem um adicional de R$ 200 em parcela única.

O incentivo financeiro é pago pelo Ministério da Educação (MEC), via Caixa Econômica Federal, e pode chegar a R$ 9.200 no total