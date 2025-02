Evandro afirma que 'Pé-de-Meia municipal' não será implementado em 2025; entenda

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse em entrevista ao Bom Dia Ceará, nesta terça-feira (4), que a criação do programa Pé-de-Meia voltado para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental não ocorrerá neste primeiro ano de governo. A iniciativa foi uma das promessas de campanha na eleição municipal.

Visando reduzir a evasão escolar na Capital, a iniciativa - que seria uma extensão do programa federal - pretende conceder bolsa de R$ 200 por mês para incentivar a permanência de alunos do 9º ano na escola. Caso sejam aprovados no ano letivo, os estudantes ainda receberiam um incremento de mil reais ao final do ano, totalizando um valor de R$ 3 mil.

Evandro destacou, no entanto, que este e outros compromissos firmados na campanha não devem sair do papel neste primeiro ano de gestão, pois o foco agora é o equilíbrio fiscal das contas da Prefeitura. Ele citou ainda a atual Capacidade de Pagamento (CAPAG) da Prefeitura, índice realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com foco na saúde financeira de estados e municípios brasileiros, inviabiliza operações de crédito para Fortaleza.

"Neste primeiro ano não vou ter condições [de executar o Pé-de-Meia]. Nós teremos quatro anos para implementar e implantar tudo aquilo que firmamos com a população fortalezense", garantiu o prefeito.

O que é o Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia municipal se inspira no programa homônimo do Ministério da Educação (MEC), que concede incentivo financeiro-educacional para os estudantes do Ensino Médio.

No âmbito Federal, o aluno recebe R$ 200 pela matrícula e incentivo mensal de R$ 225, de acordo com a frequência, ambos disponíveis para saque. O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe mil reais ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no Ensino Médio.

