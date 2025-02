Obra da Heráclito Graça será entregue até 30 de abril, mas não vai acabar com alagamentos, diz Evandro

Iniciada em novembro de 2023, ainda durante a Gestão Sarto (2021-2024), as obras de drenagem e urbanização da avenida Heráclito Graça estão em ritmo "acelerado" e devem ser entregues até 30 de abril, conforme afirmou o prefeito Evandro Leitão (PT). O petista cedeu entrevista à TV Verdes Mares, na manhã desta terça-feira (4).

Apesar da promessa inicial, da gestão passada, de reduzir os problemas de alagamento durante a quadra chuvosa, a requalificação não deve cumprir o objetivo desejado, ponderou Evandro.

"Os meus técnicos já me passaram que aquela obra da Heráclito Graça não irá resolver o problema daquela região. Quando Fortaleza tiver uma quadra invernosa muito elevada, ela estará com os mesmos problemas. Aquilo ali foi apenas um paliativo que aconteceu. [...] Essa obra foi mal planejada", disse o prefeito.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão anuncia plano para postos de saúde de Fortaleza nos próximos 90 dias PontoPoder Dívida total da Prefeitura é de R$ 4,6 bi, diz Evandro: 'Fortaleza deixará de ser caloteira', promete

O projeto iniciado em 2023, com investimento previsto de R$ 24 milhões, consiste na construção de um reservatório de controle de cheias que, implantado sob a avenida, no trecho entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, tem capacidade para acumular 14 mil m³ de água. Isto será gradualmente escoado para o riacho Pajeú. Mas segundo o prefeito, caso o volume de chuvas seja maior que isso para a região, haverá alagamento. Apesar disso, não haverá mais intervenções naquela área neste ano.

A previsão inicial era de entregar a obra em 10 meses, mas este projeto passou a compor a leva de pendências deixadas pela última administração para 2025. Além da drenagem, a Prefeitura vai substituir todo o pavimento asfáltico por piso intertravado em cerca de 500 metros da avenida, fazer intervenções de paisagismo, nova iluminação, sinalização e construir calçadas acessíveis, niveladas com a pista.

Legenda: A avenida Heráclito Graça é um dos principais pontos de alagamento de Fortaleza durante a quadra chuvosa. Foto: José Leomar

Outras obras

O cronograma de obras da Prefeitura para o ano de 2025 também deve contar com intervenções no Instituto Dr. José Frota (IJF). Segundo Evandro Leitão, na próxima semana, será dado andamento à reforma do 5º andar da unidade, que compõe o grupo de ações de infraestrutura inacabadas do mandato anterior, equivalente a 90% dos projetos.

O prefeito também visitou obras que devem receber mais atenção nos próximos meses na Capital, como a da Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará, e de outras localidades.