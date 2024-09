Sabatina PontoPoder: Evandro aposta em 'pé-de-meia' no 9º ano e fortalecimento da Guarda Municipal

Candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão reforçou, na manhã desta segunda-feira (9), que irá apostar na criação do programa 'Pé-de-Meia' municipal para reduzir a evasão escolar na Capital, criando uma bolsa de R$ 200 por mês para incentivar alunos que cursam o 9º ano do Ensino Fundamental a permanecerem na escola. Caso eles sejam aprovados no ano letivo, receberiam um incremento de R$ 1.000,00 ao final do ano, totalizando um valor de R$ 3.000,00, conforme o candidato.

A declaração do petista foi feita durante a primeira de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. O colunista do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, e o editor do PontoPoder, Wagner Mendes, conduziram a entrevista.

"Aqui em Fortaleza, o que eu vou criar é o 'Pé-de-Meia' municipal para o aluno do 9º ano, porque é onde se detecta o maior índice de abandono quando ele passa do 9º ano para o 1º ano do Ensino Médio. Então, para a gente segurar esse aluno, para esse jovem não ser cooptado pelo crime, a gente quer que ele permaneça nas escolas e, para permanecer nas escolas, nós vamos estimulá-lo" Evandro Leitão Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza

Legenda: A Sabatina com Evandro Leitão ocorreu durante o jornal "Bom dia, Nordeste", transmitido na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário Foto: Thiago Gadelha

A medida se inspira no programa homônimo do Ministério da Educação (MEC), que concede incentivo financeiro-educacional para os estudantes do Ensino Médio. No âmbito Federal, o aluno recebe R$ 200 pela matrícula e incentivo mensal de R$ 225, de acordo com a frequência, ambos disponíveis para saque. O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no Ensino Médio.

Ainda sobre a Educação da Capital, o candidato criticou a pouca quantidade de escolas de tempo integral, alegando que o Município tem pouco mais de 10% na modalidade, e reforçou que irá ampliá-las, mas não disse uma meta em percentual. Na ocasião, ele também reforçou que vai aumentar a abrangência do "Passe Livre Estudantil" para o finais de semana.

"O atual prefeito criou um passe livre estudantil de segunda a sexta, ele não colocou sábado e domingo. Sábado e domingo quem não quer ir para uma praia, para uma Estação das Artes? Nós vamos ampliar o passe livre para os sábados e domingos", frisou.

Segurança Pública

Durante a entrevista, o petista também destacou seu programa para a Guarda Municipal, alegando que vai fazer uma integração da segurança cidadã de Fortaleza com os órgãos de Segurança estaduais e federais.

"Não se faz o enfretamento de Segurança Pública sem ter: primeiro, integração; segundo, estratégia, para que a gente possa atuar com inteligência", frisou.

Além disso, segundo ele, haverá um pelotão em cada bairro, para fazer patrulhamento de escolas, postos de saúde, paradas de ônibus e praças públicas.

"Nós vamos criar os pelotões das guardas municipais em todas as regionais de Fortaleza. Cada regional vai ter um pelotão, onde esse pelotão, atuando de forma integrada, estratégica, vai fazer o patrulhamento dos espaços do Município de Fortaleza, das escolas, dos postos de saúde, das paradas de ônibus, das areninhas, das praças públicas", complementou.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Confira o cronograma