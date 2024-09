À espera de Lula e Luizianne para campanha, Evandro diz que vai rebater as críticas com 'propostas'

O candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, Evandro Leitão, disse que vai rebater "cada ataque" que tem recebido dos adversários com propostas. Em caminhada realizada pelas ruas da comunidade do Lagamar na manhã desta quarta-feira (4), o petista destacou que há uma previsão para o presidente Lula (PT) vir, mais uma vez, à Capital para participar de sua campanha. O chefe do Executivo Federal deve vir até o fim do mês, conforme o postulante.

"Há uma previsão de ele vir novamente na nossa Capital até o final desse mês. O presidente Lula é fundamental. Eu quero, eu desejo e espero que ele possa vir mais uma vez aqui. Veio na nossa convenção e foi extremamente positivo, e eu espero que ele possa retornar aqui para que a gente possa crescer ainda mais", destacou.

Questionado sobre a entrada da ex-prefeita e da deputada federal Luizianne Lins (PT) em sua campanha, Evandro reforçou que "não pode responder por ela", mas irá "aguardar" a presença da parlamentar.

Nesta semana, o senador Cid Gomes (PSB) participou de ato de campanha com o postulante petista. Até então, ele havia acompanhado apenas atos de aliados no Interior e em Sobral, seu berço político.

Legenda: Candidato do PT percorreu ruas do lagamar com apoiadores Foto: Thiago Gadelha

Rebater com propostas

Logo em seguida, ele acrescentou que vai retribuir cada ataque com propostas. "Cada ataque que nós recebemos, cada agressão que nós recebemos, nós vamos ser retribuir com propostas, que é para isso que nós estamos à disposição da avaliação da população", afirmou.

Na ocasião, ele reforçou propostas para a Saúde, alegando que vai contratar mais profissionais e ampliar o horário de atendimento. "Nós temos que dar uma atenção muito especial à saúde primária de Fortaleza, fortalecendo os postos, não apenas maquiando os postos, pintando, mas com contratação de profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, ampliando o horário de atendimento e instituindo o terceiro turno nos postos de saúde, podendo estar fazendo o atendimento até as 21 horas", frisou.