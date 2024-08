Pesquisa Quaest Fortaleza: Capitão Wagner tem 31%; Sarto, 22%; Evandro, 14%; André,14%

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza divulgada, nesta quinta-feira (22), indica o candidato Capitão Wagner (União) com 31% das intenções de voto, seguido de José Sarto (PDT) com 22%, de Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), ambos com 14%. Na modalidade estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

Os números trazem ainda Eduardo Girão (Novo), com 3%, Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e Técio Nunes (Psol), todos com 1%. George Lima (SD) não pontuou. Indecisos somam 4%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizaram 9% dos entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores votantes na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Veja também Wagner Mendes Pesquisa Quaest Fortaleza: 71% do eleitor ainda não sabe em quem vai votar para prefeito PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: veja grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos

SE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO FOSSE HOJE E DISPUTADA ENTRE ESTES CANDIDATOS, EM QUEM VOCÊ VOTARIA?

Capitão Wagner (União): 31%

José Sarto (PDT): 22%

Evandro Leitão (PT): 14%

André Fernandes (PL): 14%

Eduardo Girão (Novo): 3%

Chico Malta (PCB): 1%

Zé Batista (PSTU): 1%

Técio Nunes (Psol): 1%

George Lima (SD): 0%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes que estão concorrendo na capital cearense, André Fernandes (PL) tem 10%, seguido de Capitão Wagner (União), com 6%. Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) aparecem em seguida, ambos com 5%.

Eduardo Girão (Novo) e Chico Malta (PCB) não pontuaram. Outros somam 1%. Indecisos totalizam 71%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizam 2%.