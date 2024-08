Pesquisa Quaest Fortaleza: veja grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (22), mostra o grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição do eleitorado de Fortaleza em relação a cada um dos candidatos à Prefeitura da Capital.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas, entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores votantes na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

EM RELAÇÃO AO CANDIDATO, VOCÊ DIRIA QUE:

Capitão Wagner (União)

Conhece e vota: 57%

Não conhece: 5%

Conhece e não vota (rejeição): 37%

Não sabe/Não respondeu: 1%

José Sarto (PDT)

Conhece e vota: 49%

Não conhece: 7%

Conhece e não vota(rejeição): 43%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Evandro Leitão (PT)

Conhece e vota: 29%

Não conhece: 38%

Conhece e não vota (rejeição): 32%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Eduardo Girão (Novo)

Conhece e vota: 27%

Não conhece: 32%

Conhece e não vota(rejeição): 39%

Não sabe/Não respondeu: 2%

André Fernandes (PL)

Conhece e vota: 23%

Não conhece: 50%

Conhece e não vota(rejeição): 26%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Tecio Nunes (Psol)

Conhece e vota: 6%

Não conhece: 79%

Conhece e não vota(rejeição): 14%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Chico Malta (PCB)

Conhece e vota: 6%

Não conhece: 77%

Conhece e não vota(rejeição): 16%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Zé Batista (PSTU)

Conhece e vota: 5%

Não conhece: 85%

Conhece e não vota(rejeição): 10%

Não sabe/Não respondeu: 0%

George Lima (SD)

Conhece e vota: 4%

Não conhece: 84%

Conhece e não vota(rejeição): 11%

Não sabe/Não respondeu: 1%

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

Grau de conhecimento e potencial de voto

O candidato Capitão Wagner (União) aparece como o mais conhecido do eleitorado. Uma fatia de 57% dos entrevistados diz conhecê-lo e aponta a intenção de votar no candidato do União Brasil. Por outro lado, uma fatia de 37% dos entrevistados diz que o conhece, mas não pretende votar nele. Outros 5% declaram que sabem quem ele é. 1% não quis responder ou não soube opinar.

Rejeição

José Sarto (PDT) com 43%, Eduardo Girão (Novo) com 39% e Capitão Wagner (União) com 37% estão tecnicamente empatados em nível de rejeição, considerando a margem de erro.