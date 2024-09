Evandro diz que reduzir desigualdades é proposta prioritária: 'Dar acesso àquele que mais precisa'

Quando a gente fala em reduzir as desigualdades sociais, a gente fala em diversas políticas públicas que precisam ser implementadas aqui na nossa cidade. Política pública da educação, da saúde, acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, tudo isso faz com que a gente possa reduzir as desigualdades sociais numa cidade com o maior PIB do Nordeste, mas com a terceira maior desigualdade social do Nordeste. Portanto, nós temos que, definitivamente, reduzir essas desigualdades sociais, dar acesso àquele que mais precisa das políticas públicas em todas as áreas: educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente.

Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza