Veja calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em maio
Governo Federal efetua terceiro pagamento referente à frequência escolar para estudantes.
Estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, política do Governo Federal que estimula a frequência escolar, recebem neste mês de maio a terceira parcela de R$ 200, referente à presença nas aulas de março deste ano.
Podem ser beneficiados pelo Pé-de-Meia estudantes da rede pública de ensino que tenham:
- Entre 14 e 24 anos (ou, no caso de matrícula no Educação de Jovens e Adultos, 19 a 24);
- Cadastro no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo/pessoa;
- CPF ativo;
- Frequência mínima de 80% na escola.
Veja também
Qual o calendário de pagamento do Pé-de-Meia em maio?
A data de pagamento varia de acordo com o mês de nascimento do aluno. O repasse dos recursos aos beneficiários vai de 25 de maio a 1º de junho, seguindo o seguinte cronograma:
- Nascidos em janeiro e fevereiro: pagamento em 25 de maio;
- Nascidos em março e abril: pagamento em 26 de maio;
- Nascidos em maio e junho: pagamento em 27 de maio;
- Nascidos em julho e agosto: pagamento em 28 de maio;
- Nascidos em setembro e outubro: pagamento em 29 de maio;
- Nascidos em novembro e dezembro: pagamento em 1º de junho.
Quais os valores do Pé-de-Meia?
O programa do Ministério da Educação prevê pagamentos por matrícula, frequência nas aulas, conclusão do Ensino Médio e participação no Exame Nacional do Ensino Médio.
Os valores são:
- Matrícula realizada: pagamento de R$ 200;
- Frequência nas aulas: nove parcelas de R$ 200, somando R$ 1.800;
- Conclusão do Ensino Médio: pagamento de R$ 1.000;
- Participação no Enem: pagamento de R$ 200.
Qual o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia 2026?
Até maio deste ano, o programa já efetivou o pagamento das parcelas de frequência escolar referentes a janeiro, fevereiro e o pagamento da parcela de matrícula.
O cronograma, incluindo os pagamentos de maio, prevê as seguintes datas:
- 25 de maio a 1º de junho: pagamento referente à frequência de março/2026;
- 29 de junho a 6 de julho: pagamento referente à frequência de abril/2026;
- 24 a 31 de agosto: pagamento referente às frequências de maio e junho/2026 e inclui a parcela de conclusão para alunos da EJA aprovados no 1º semestre de 2026.
- 21 a 28 de setembro: pagamento referente à frequência de julho/2026;
- 19 a 26 de outubro: pagamento referente à frequência de agosto/2026;
- 23 a 30 de novembro: pagamento referente à frequência de setembro/2026;
- 21 a 28 de dezembro: pagamento referente à frequência de outubro/2026.
Há, ainda, pagamentos que serão feitos em 2027 referentes ao ano de 2026:
- 25 de janeiro a 1º de fevereiro: pagamento referente à frequência de novembro/2026;
- 22 de fevereiro a 1º de março: pagamento referente à parcela de aprovação (anual) de 2026, inclui a parcela extra para quem participou dos dois dias de provas do Enem e inclui o pagamento de parcelas residuais (atrasadas) de frequência para o ensino regular.
- março a junho de 2027: pagamento de parcelas residuais geradas após a correção de dados pelas secretarias estaduais de educação.