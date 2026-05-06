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Veja calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em maio

Governo Federal efetua terceiro pagamento referente à frequência escolar para estudantes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Ceará
Uma jovem sorridente segura em primeiro plano o cartão do programa
Legenda: Parcela de R$ 200 referentes à frequência do mês de março será paga a partir do dia 25 de maio.
Foto: MEC / Divulgação.

Estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, política do Governo Federal que estimula a frequência escolar, recebem neste mês de maio a terceira parcela de R$ 200, referente à presença nas aulas de março deste ano.

Podem ser beneficiados pelo Pé-de-Meia estudantes da rede pública de ensino que tenham:

  • Entre 14 e 24 anos (ou, no caso de matrícula no Educação de Jovens e Adultos, 19 a 24);
  • Cadastro no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo/pessoa;
  • CPF ativo;
  • Frequência mínima de 80% na escola.

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Qual o calendário de pagamento do Pé-de-Meia em maio?

A data de pagamento varia de acordo com o mês de nascimento do aluno. O repasse dos recursos aos beneficiários vai de 25 de maio a 1º de junho, seguindo o seguinte cronograma:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro: pagamento em 25 de maio;
  • Nascidos em março e abril: pagamento em 26 de maio;
  • Nascidos em maio e junho: pagamento em 27 de maio;
  • Nascidos em julho e agosto: pagamento em 28 de maio;
  • Nascidos em setembro e outubro: pagamento em 29 de maio;
  • Nascidos em novembro e dezembro: pagamento em 1º de junho. 

Quais os valores do Pé-de-Meia?

O programa do Ministério da Educação prevê pagamentos por matrícula, frequência nas aulas, conclusão do Ensino Médio e participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

Os valores são:

  • Matrícula realizada: pagamento de R$ 200;
  • Frequência nas aulas: nove parcelas de R$ 200, somando R$ 1.800;
  • Conclusão do Ensino Médio: pagamento de R$ 1.000;
  • Participação no Enem: pagamento de R$ 200.

Qual o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia 2026?

Até maio deste ano, o programa já efetivou o pagamento das parcelas de frequência escolar referentes a janeiro, fevereiro e o pagamento da parcela de matrícula

O cronograma, incluindo os pagamentos de maio, prevê as seguintes datas:

  • 25 de maio a 1º de junho: pagamento referente à frequência de março/2026;
  • 29 de junho a 6 de julho: pagamento referente à frequência de abril/2026;
  • 24 a 31 de agosto: pagamento referente às frequências de maio e junho/2026 e inclui a parcela de conclusão para alunos da EJA aprovados no 1º semestre de 2026.
  • 21 a 28 de setembro: pagamento referente à frequência de julho/2026;
  • 19 a 26 de outubro: pagamento referente à frequência de agosto/2026;
  • 23 a 30 de novembro: pagamento referente à frequência de setembro/2026;
  • 21 a 28 de dezembro: pagamento referente à frequência de outubro/2026.   

Há, ainda, pagamentos que serão feitos em 2027 referentes ao ano de 2026:

  • 25 de janeiro a 1º de fevereiro: pagamento referente à frequência de novembro/2026;
  • 22 de fevereiro a 1º de março: pagamento referente à parcela de aprovação (anual) de 2026, inclui a parcela extra para quem participou dos dois dias de provas do Enem e inclui o pagamento de parcelas residuais (atrasadas) de frequência para o ensino regular.
  • março a junho de 2027: pagamento de parcelas residuais geradas após a correção de dados pelas secretarias estaduais de educação.

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