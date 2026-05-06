Veja calendário de pagamentos do Pé-de-Meia em maio

Estudantes beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, política do Governo Federal que estimula a frequência escolar, recebem neste mês de maio a terceira parcela de R$ 200, referente à presença nas aulas de março deste ano.

Podem ser beneficiados pelo Pé-de-Meia estudantes da rede pública de ensino que tenham:

Entre 14 e 24 anos (ou, no caso de matrícula no Educação de Jovens e Adultos, 19 a 24);

Cadastro no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo/pessoa;

CPF ativo;

Frequência mínima de 80% na escola.

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Qual o calendário de pagamento do Pé-de-Meia em maio?

A data de pagamento varia de acordo com o mês de nascimento do aluno. O repasse dos recursos aos beneficiários vai de 25 de maio a 1º de junho, seguindo o seguinte cronograma:

Nascidos em janeiro e fevereiro: pagamento em 25 de maio;

Nascidos em março e abril: pagamento em 26 de maio;

Nascidos em maio e junho: pagamento em 27 de maio;

Nascidos em julho e agosto: pagamento em 28 de maio;

Nascidos em setembro e outubro: pagamento em 29 de maio;

Nascidos em novembro e dezembro: pagamento em 1º de junho.

Quais os valores do Pé-de-Meia?

O programa do Ministério da Educação prevê pagamentos por matrícula, frequência nas aulas, conclusão do Ensino Médio e participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

Os valores são:

Matrícula realizada: pagamento de R$ 200;

Frequência nas aulas: nove parcelas de R$ 200, somando R$ 1.800;

Conclusão do Ensino Médio: pagamento de R$ 1.000;

Participação no Enem: pagamento de R$ 200.

Qual o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia 2026?

Até maio deste ano, o programa já efetivou o pagamento das parcelas de frequência escolar referentes a janeiro, fevereiro e o pagamento da parcela de matrícula.

O cronograma, incluindo os pagamentos de maio, prevê as seguintes datas:

25 de maio a 1º de junho: pagamento referente à frequência de março/2026;

29 de junho a 6 de julho: pagamento referente à frequência de abril/2026;

24 a 31 de agosto: pagamento referente às frequências de maio e junho/2026 e inclui a parcela de conclusão para alunos da EJA aprovados no 1º semestre de 2026.

21 a 28 de setembro: pagamento referente à frequência de julho/2026;

19 a 26 de outubro: pagamento referente à frequência de agosto/2026;

23 a 30 de novembro: pagamento referente à frequência de setembro/2026;

21 a 28 de dezembro: pagamento referente à frequência de outubro/2026.

Há, ainda, pagamentos que serão feitos em 2027 referentes ao ano de 2026: