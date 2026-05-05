Vagas remanescentes em instituições de ensino superior serão ofertadas novamente para estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2026, mas não se matricularam em nenhuma universidade.

É essa a base do Sisu+, novo programa do Ministério da Educação que pretende preencher eventuais vagas ainda em aberto em instituições públicas que aderirem à proposta.

Segundo o ministério, o Sisu+ não é um processo seletivo novo, mas sim uma extensão da etapa regular do Sisu de 2026.

Instituições de ensino superior têm até 29 de maio para aderir ao Sisu+. Já o cronograma para estudantes interessados ainda não foi divulgado.

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Quais instituições públicas podem aderir ao Sisu+?

Conforme o MEC, só podem aderir ao Sisu+ instituições de ensino superior públicas e gratuitas que tenham participado da etapa regular do Sisu 2026.

Além disso, as instituições interessadas devem formalizar a adesão via assinatura eletrônica de termo aditivo ao termo de adesão da etapa regular, a partir do sistema Sisu Gestão.

Qual o prazo para as instituições aderirem ao programa?

O cronograma de adesão para as instituições segue até o próximo dia 29 de maio.

O Sisu+ prevê, ainda, que as instituições podem decidir estabelecer notas mínimas de determinadas áreas do conhecimento do Enem para aprovação em cursos escolhidos. Neste caso, se a nota for menor, o candidato será informado que não será possível concorrer às vagas.

Como e quando os estudantes podem participar do Sisu+?

Até agora, o único cronograma estabelecido pelo MEC foi o de adesão das instituições públicas.

As inscrições de candidatos e a posterior divulgação dos resultados serão estabelecidas em futuro edital específico que irá detalhar os passos.

No entanto, o ministério já informou que somente estudantes que participaram da etapa regular do Sisu 2026 podem fazer parte da etapa complementar.

Além disso, também será permitido aos estudantes, segundo o MEC, atualizar informações socioeconômicas, alterar modalidades de concorrência e escolher até duas opções de curso, sejam elas diferentes ou não das indicadas na etapa regular.