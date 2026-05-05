Desenrola deve usar dinheiro 'esquecido' nos bancos como garantia em caso de calote

O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal lançado nessa segunda-feira (4), deverá utilizar parte do dinheiro esquecido em bancos como garantia em caso de calote. A informação foi publicada pela Folha de S. Paulo nesta terça (5).

Segundo a publicação, o governo poderá aplicar entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões do Sistema de Valores a Receber (SVR) no Fundo Garantidor de Operações (FGO) para garantir o pagamento em casos de inadimplência.

Será publicado um edital para que interessados resgatem os valores em até 30 dias. Passado o prazo, os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO.

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Quanto de dinheiro está 'esquecido' nos bancos brasileiros?

De acordo com o Banco Central, cerca de R$ 10,5 bilhões estão "esquecidos" nos bancos brasileiros. Esses valores podem ser sacados por 47 milhões de pessoas físicas e 5 milhões e empresas.

A maioria dos beneficiários, no entanto, tem direito a pequenas quantias, que podem chegar a centavos.