Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 61,1 mil; veja resultados

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O concurso 3003 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (2), em São Paulo, premiou 38 apostas do Ceará. Nenhum jogo acertou todas as seis dezenas, mas um deles, de Fortaleza, acertou a quina e levou prêmio de R$ 61.173,63. Os demais apostadores acertaram quatro dezenas.

Sem apostas com seis acertos, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou e deve chegar a R$ 8 milhões no próximo sorteio, que está marcado para terça-feira (5).

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Os números sorteados foram 08 - 24 - 27 - 37 - 47 - 55. Os prêmios do Ceará foram distribuídos da seguinte maneira:

5 acertos:

1 aposta simples com prêmio de R$ 61.173,63

4 acertos:

1 aposta do tipo bolão com prêmio de R$ 3.057,28

1 aposta do tipo bolão com prêmio de R$ 1.019,10

2 apostas do tipo bolão com prêmio de R$ 1.019,12 cada

33 apostas simples com prêmio de R$ 1.019,14 cada

Cidades do Ceará com apostas premiadas na Mega-Sena

As 38 apostas premiadas no Ceará foram feitas em 16 cidades do Estado. A Capital, Fortaleza, reuniu a maioria delas, com 19 contemplados. Veja, abaixo, a lista de municípios com jogos premiados.

Fortaleza: 19 acertos

Sobral: 3 acertos

Eusébio: 2 acertos

Crato: 2 acertos

Várzea Alegre: 1 acerto

Ubajara: 1 acerto

Quixadá: 1 acerto

Paracuru: 1 acerto

Mombaça: 1 acerto

Massapê: 1 acerto

Maracanaú: 1 acerto

Lavras da Mangabeira: 1 acerto

Jijoca de Jericoacoara: 1 acerto

Cruz: 1 acerto

Caucaia: 1 acerto

Barbalha: 1 acerto

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