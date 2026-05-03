Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 61,1 mil; veja resultados
Em todo o Brasil, 17 jogos tiveram cinco acertos em jogo do último sábado (2).
O concurso 3003 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (2), em São Paulo, premiou 38 apostas do Ceará. Nenhum jogo acertou todas as seis dezenas, mas um deles, de Fortaleza, acertou a quina e levou prêmio de R$ 61.173,63. Os demais apostadores acertaram quatro dezenas.
Sem apostas com seis acertos, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou e deve chegar a R$ 8 milhões no próximo sorteio, que está marcado para terça-feira (5).
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Os números sorteados foram 08 - 24 - 27 - 37 - 47 - 55. Os prêmios do Ceará foram distribuídos da seguinte maneira:
5 acertos:
- 1 aposta simples com prêmio de R$ 61.173,63
4 acertos:
- 1 aposta do tipo bolão com prêmio de R$ 3.057,28
- 1 aposta do tipo bolão com prêmio de R$ 1.019,10
- 2 apostas do tipo bolão com prêmio de R$ 1.019,12 cada
- 33 apostas simples com prêmio de R$ 1.019,14 cada
Cidades do Ceará com apostas premiadas na Mega-Sena
As 38 apostas premiadas no Ceará foram feitas em 16 cidades do Estado. A Capital, Fortaleza, reuniu a maioria delas, com 19 contemplados. Veja, abaixo, a lista de municípios com jogos premiados.
- Fortaleza: 19 acertos
- Sobral: 3 acertos
- Eusébio: 2 acertos
- Crato: 2 acertos
- Várzea Alegre: 1 acerto
- Ubajara: 1 acerto
- Quixadá: 1 acerto
- Paracuru: 1 acerto
- Mombaça: 1 acerto
- Massapê: 1 acerto
- Maracanaú: 1 acerto
- Lavras da Mangabeira: 1 acerto
- Jijoca de Jericoacoara: 1 acerto
- Cruz: 1 acerto
- Caucaia: 1 acerto
- Barbalha: 1 acerto
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