Seis supermercados do Ceará estreiam em lista dos maiores do País no setor; veja quais
Empresas somam mais de R$ 686,5 milhões de faturamento.
O ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2026 apresenta novos seis supermercados cearenses na lista das 1.058 maiores do País.
Ao todo, as empresas somam mais de R$ 686,5 milhões de faturamento. O ranking foi divulgado nessa segunda-feira (27).
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São elas: Queiroz Distribuidora Ltda, Supermercado Super Vilton Ltda, Queiroz Supermercado, P & R Comercial de Alimentos Ltda, Skinão Supermercado Ltda e R.N. de Oliveira Alimentícios.
A primeira colocada na lista das novas redes cearenses é a Queiroz Distribuidora, com cerca de R$ 467 milhões arrecadados. O valor representa, aproximadamente, 68% do faturamento total das seis empresas. Nacionalmente, a rede ocupa a 151ª posição entre as maiores arrecadações.
Em segundo lugar no ranking das novatas cearenses está o Supermercado Super Vilton, que ocupa a 425ª posição na lista geral. O faturamento da empresa, de R$ 77 milhões, é cerca de 83,5% menor que o da líder Queiroz Distribuidora.
Logo em seguida vem a Queiroz Supermercado, com R$ 62 milhões arrecadados e na 464ª posição nacional; e a P & R Comercial de Alimentos, com faturamento de R$ 44,5 milhões e ocupando a 523ª posição no ranking geral.
A lista das seis novas redes cearenses termina com o Skinão Supermercado (R$ 21,6 milhões), na 683ª posição, e o R.N. de Oliveira Alimentícios (R$ 13,8 milhões), na 786ª posição.
Ao todo, o Estado tem 53 redes de supermercados entre as 1.058 maiores do País. Em 2025, o setor varejista cearense movimentou R$ 11,64 bilhões.
Veja a lista das seis novas empresas no ranking:
1. Queiroz Distribuidora Ltda.: 151ª posição – R$ 467.035.387
2. Supermercado Super Vilton Ltda.: 425ª posição – R$ 77.572.568
3. Queiroz Supermercado Ltda.: 464ª posição – R$ 62.000.000
4. P & R Comercial de Alimentos Ltda.: 523ª posição – R$ 44.555.072
5. Skinão Supermercado Ltda.: 683ª posição – R$ 21.600.000
6. R.N. de Oliveira Alimentícios: 786ª posição – R$ 13.829.191