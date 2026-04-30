Seis supermercados do Ceará estreiam em lista dos maiores do País no setor; veja quais

O ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2026 apresenta novos seis supermercados cearenses na lista das 1.058 maiores do País.

Ao todo, as empresas somam mais de R$ 686,5 milhões de faturamento. O ranking foi divulgado nessa segunda-feira (27).

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São elas: Queiroz Distribuidora Ltda, Supermercado Super Vilton Ltda, Queiroz Supermercado, P & R Comercial de Alimentos Ltda, Skinão Supermercado Ltda e R.N. de Oliveira Alimentícios.

A primeira colocada na lista das novas redes cearenses é a Queiroz Distribuidora, com cerca de R$ 467 milhões arrecadados. O valor representa, aproximadamente, 68% do faturamento total das seis empresas. Nacionalmente, a rede ocupa a 151ª posição entre as maiores arrecadações.

Em segundo lugar no ranking das novatas cearenses está o Supermercado Super Vilton, que ocupa a 425ª posição na lista geral. O faturamento da empresa, de R$ 77 milhões, é cerca de 83,5% menor que o da líder Queiroz Distribuidora.

Logo em seguida vem a Queiroz Supermercado, com R$ 62 milhões arrecadados e na 464ª posição nacional; e a P & R Comercial de Alimentos, com faturamento de R$ 44,5 milhões e ocupando a 523ª posição no ranking geral.

A lista das seis novas redes cearenses termina com o Skinão Supermercado (R$ 21,6 milhões), na 683ª posição, e o R.N. de Oliveira Alimentícios (R$ 13,8 milhões), na 786ª posição.

Ao todo, o Estado tem 53 redes de supermercados entre as 1.058 maiores do País. Em 2025, o setor varejista cearense movimentou R$ 11,64 bilhões.

Veja a lista das seis novas empresas no ranking:

1. Queiroz Distribuidora Ltda.: 151ª posição – R$ 467.035.387

2. Supermercado Super Vilton Ltda.: 425ª posição – R$ 77.572.568

3. Queiroz Supermercado Ltda.: 464ª posição – R$ 62.000.000

4. P & R Comercial de Alimentos Ltda.: 523ª posição – R$ 44.555.072

5. Skinão Supermercado Ltda.: 683ª posição – R$ 21.600.000

6. R.N. de Oliveira Alimentícios: 786ª posição – R$ 13.829.191