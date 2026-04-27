Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

PGBL pode gerar economia de até 12% no Imposto de Renda em 2026; veja como declarar

O planejamento deve ser feito com antecedência.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma calculadora, um cofrinho em formato de porquinho rosa e um celular que tem escrito Receita Federal na tela.
Legenda: Plano Gerador de Benefício Livre é o único plano de previdência privada individual que permite deduzir as contribuições da base de cálculo do Imposto de Renda.
Foto: Shutterstock.

O investimento em Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) consolidou-se como uma das ferramentas mais poderosas para o contribuinte que deseja reduzir o imposto a pagar ou engordar a restituição no Imposto de Renda 2026.

Com o prazo de entrega estendendo-se até 29 de maio, a estratégia ganha relevância por permitir o abatimento de até 12% da renda bruta tributável, atuando como uma “Dedução Especial” diretamente na base de cálculo do tributo.

Entretanto, para que esse benefício não seja invalidado pelo fisco, a precisão técnica é fundamental. Segundo Cirlane Maciel, representante do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), o sucesso da estratégia depende do cumprimento rigoroso de critérios da Receita Federal.

”Para garantir o benefício fiscal de abater até 12% da sua renda bruta no IR, o contribuinte precisa cumprir três requisitos simultâneos”, alerta a especialista.

De acordo com as normas vigentes, o investidor deve obrigatoriamente possuir renda tributável, optar pelo modelo completo de declaração e ser segurado da previdência oficial. 

Cirlane acrescenta a necessidade de estar vinculado ao sistema público. 

“O contribuinte deve obrigatoriamente contribuir para o INSS (Regime Geral) ou para um Regime Próprio (servidores públicos)”.
A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a Receita Federal impeça a dedução, frustrando o planejamento tributário do contribuinte.

Veja também

teaser image
Negócios

Entenda as penalidades e o cálculo da multa por atraso na declaração do Imposto de Renda 2026

teaser image
Negócios

Atualização de imóveis no IR 2026: saiba como pagar alíquota reduzida e economizar na venda

Por que o modelo completo é indispensável?

A representante do CRC-CE esclarece que a estrutura do cálculo do imposto define essa exclusividade. O modelo completo é voltado para quem possui gastos dedutíveis que superam o desconto padrão de 20% oferecido pelo modelo simplificado. 

“O PGBL é classificado legalmente como uma 'Dedução Especial'. Ele entra na conta para reduzir a sua Base de Cálculo", afirma Cirlane.

Ela faz um alerta importante para quem errar na escolha do modelo na hora de enviar o documento. “Se você enviar a declaração pelo modelo Simplificado, o desconto padrão de 20% substitui todas as outras deduções, e o valor investido no PGBL será ignorado para fins de abatimento”, explica.

Como calcular o limite de 12%

Para não ultrapassar o teto permitido por lei, o contribuinte deve entender o que compõe sua Renda Bruta Tributável (RBT). Cirlane orienta que essa base é a soma de todos os ganhos que sofrem tributação anual.

De acordo com a especialista, devem ser somados para o cálculo:

  • Salários e Pró-labore (incluindo bônus e gratificações);
  • Aluguéis recebidos;
  • Aposentadorias e pensões;
  • Rendimentos de serviços autônomos (via Carnê-Leão).

Prazos e preenchimento correto

O planejamento deve ser feito com antecedência. A contadora lembra que, para os aportes terem efeito legal no IR 2026 (referente ao ano-calendário 2025), eles devem ser realizados “impreterivelmente até o dia 31 de dezembro de 2025”.

Na hora de preencher a declaração, a atenção deve ser redobrada. Cirlane explica que o contribuinte deve utilizar a ficha de Pagamentos Efetuados.

“É nela que ocorre o abatimento do imposto, e não na ficha de 'Bens e Direitos' (onde ficam apenas os saldos de VGBL)”, ressalta. Para garantir a precisão dos dados, o uso do informe de rendimentos fornecido pela seguradora é indispensável.

Regras básicas do IR 2026

  • Prazo: a entrega começou em 23 de março e vai até 29 de maio de 2026;
  • Obrigatoriedade: deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 ou rendimentos isentos/tributados na fonte a cima de R$ 200 mil;
  • Multas: quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido;
  • Retificação: se cometer erros ou esquecer dados, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para substituir a anterior e evitar a malha fina.

Dicas importantes

Documentação: guarde todos os comprovantes e notas fiscais por pelo menos cinco anos;
Tecnologia: utilize o site “Meu Imposto de Renda” ou o aplicativo oficial para facilitar o preenchimento online;
Verificação de pendências: consulte regularmente o portal e-CAC para verificar se há inconsistências e regularizar sua situação fiscal rapidamente.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de um pneu.
Auto

Pneus carecas: como identificar e resolver

Pneu é coisa séria. Deixá-lo em estado crítico é motivo de infração e causa acidentes.

Redação
Há 43 minutos
Imagem de uma calculadora, um cofrinho em formato de porquinho rosa e um celular que tem escrito Receita Federal na tela.
Negócios

PGBL pode gerar economia de até 12% no Imposto de Renda em 2026; veja como declarar

O planejamento deve ser feito com antecedência.

Paloma Vargas
Há 43 minutos
Foto que contém cachos de uvas em parreira plantada no Ceará. Uva é de cor arroxeada.
Agro

Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

Produto pode ter como principal destino a Europa.

Luciano Rodrigues
27 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Alô, Setur! O Centro de Eventos do Ceará pede Socorro!

Um dos principais e muito bem projetados centros de feiras e exposições do país, o equipamento precisa de urgente manutenção

Egídio Serpa
27 de Abril de 2026
Bilhete da Mega-Sena em primeiro plano, com sua grade de números impressa em rosa, sobre uma superfície coberta por várias cdulas de dinheiro brasileiro, incluindo notas de 100 reais. O bilhete exibe o logotipo verde da Mega-Sena e ilustrações de moedas douradas ao fundo.
Negócios

Apostas simples no Ceará levam prêmio na Mega-Sena e faturam mais de R$ 64 mil

Sorteio do concurso 3000 ocorreu neste sábado (25); Prêmio acumulou em R$ 115 milhões.

Redação
26 de Abril de 2026
foto do apresentador Luís Ricardo durante transmissão do sorteio da Tele Sena.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (26/04)

O sorteio da edição número 101 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
26 de Abril de 2026
Imagem mostra embreagem desgastada para matéria sobre como saber se está ruim.
Auto

Como saber se a embreagem do seu veículo está ruim e evitar prejuízos

A embreagem é uma das peças mais caras do carro. Veja hábitos que aumentam sua durabilidade e evitam gastos inesperados.

Redação
26 de Abril de 2026
Foto mostra no palco do almoço do Lide Ceará, na ordem, Emília Buarque, Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo.
Negócios

Nubank já tentou comprar banco cearense três vezes, diz CEO da "meutudo"

Empresa cearense já possui autorização do Banco Central para se tornar uma plataforma financeira com todos os serviços de mercado.

Paloma Vargas
26 de Abril de 2026
Na foto, aparece a mão esquerda de um homem branco com um celular. Na tela há alguns aplicativos instalados e a outra mão fazendo o movimento de clicar.
Negócios

Empresas oferecem empréstimo com celular como garantia e bloqueiam aparelhos; veja direitos

Lei estadual que tratava do tema foi suspensa no início deste ano.

Paloma Vargas
26 de Abril de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1246 de hoje 25/04; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2384 de hoje, 25/04; prêmio é de R$ 21,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6060, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1205 de hoje, 25/04; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7010, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3670, deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 349 de hoje 25/04; prêmio é de R$ 37,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 3000 deste sábado (25/04); prêmio é de R$ 100,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
25 de Abril de 2026
Imagem de Scooters elétricas para matéria sobre motos elétricas para a editoria DN Auto.
Auto

Saiba as vantagens das motos elétricas, autonomia e o futuro da mobilidade

Conheça as vantagens das motos elétricas, autonomia das baterias e como essa tecnologia pode mudar a mobilidade em cidades, como Fortaleza.

Redação
25 de Abril de 2026
Mão de um homem segurando celular ligado em um carregador portátil.
Negócios

Anac atualiza regras para transporte de carregadores portáteis em voos

A mudança busca aprimorar a segurança das operações e reduzir o risco de incêndios em cabine.

Redação
25 de Abril de 2026
Foto que contém dois homens manuseando melões no Ceará.
Agro

União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul

Vendas para o exterior devem ser focadas em frutas, cera de carnaúba e proteínas animais.

Luciano Rodrigues
25 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Empresários cearenses choram por Lucio Brasileiro

Colunista diário mais longevo da imprensa mundial partiu para sempre sem se despedir de sua multidão de amigos

Egídio Serpa
25 de Abril de 2026
Homens manifestantes protestam com mãos para cima.
Negócios

Justiça manda penhorar bens de terceirizada da ArcelorMittal para pagar R$ 15 mi a trabalhadores

A decisão foi proferida nesta sexta-feira (24).

Letícia do Vale
24 de Abril de 2026
Foto que contém Strada e Dolphin Mini.
Negócios

Vendas de carros no Ceará sobem 45% em um ano; veja os mais vendidos

Veículos elétricos ganham espaço no Estado entre os condutores.

Luciano Rodrigues
24 de Abril de 2026
Foto de contas de luz de consumidora do Ceará.
Negócios

Aneel anuncia mudança de bandeira e aumento na conta de energia em maio

Segundo o órgão, a mudança ocorreu devido à redução de chuvas e ao acionamento de usinas termelétricas.

Raísa Azevedo
24 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2916 – Sorteio de sexta-feira, 24/04; Prêmio de R$ 1,0 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2916 – Sorteio de sexta-feira, 24/04; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2916 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3669, desta sexta-feira (24/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3669, desta sexta-feira (24/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
24 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 839 - Sorteio de sexta-feira, 24/04; Prêmio de R$ 6,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 839 - Sorteio de sexta-feira, 24/04; Prêmio de R$ 6,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 839 em 24/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7009, desta sexta-feira (24/04); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7009, desta sexta-feira (24/04); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
24 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2949 de hoje, sexta-feira, 24/04; prêmio é de R$ 1,6 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2949 de hoje, sexta-feira, 24/04; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2949 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,6 milhão.

A. Seraphim
24 de Abril de 2026
Financial Times
Victor Ximenes

Jornal britânico enfatiza "resistência ambiental" a data center do TikTok no CE

Financial Times aborda o avanço da China em IA na América Latina em meio a questionamentos ambientais.

Victor Ximenes
24 de Abril de 2026