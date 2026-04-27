PGBL pode gerar economia de até 12% no Imposto de Renda em 2026; veja como declarar

O investimento em Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) consolidou-se como uma das ferramentas mais poderosas para o contribuinte que deseja reduzir o imposto a pagar ou engordar a restituição no Imposto de Renda 2026. Com o prazo de entrega estendendo-se até 29 de maio, a estratégia ganha relevância por permitir o abatimento de até 12% da renda bruta tributável, atuando como uma “Dedução Especial” diretamente na base de cálculo do tributo. Entretanto, para que esse benefício não seja invalidado pelo fisco, a precisão técnica é fundamental. Segundo Cirlane Maciel, representante do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), o sucesso da estratégia depende do cumprimento rigoroso de critérios da Receita Federal. ”Para garantir o benefício fiscal de abater até 12% da sua renda bruta no IR, o contribuinte precisa cumprir três requisitos simultâneos”, alerta a especialista. De acordo com as normas vigentes, o investidor deve obrigatoriamente possuir renda tributável, optar pelo modelo completo de declaração e ser segurado da previdência oficial. Cirlane acrescenta a necessidade de estar vinculado ao sistema público. “O contribuinte deve obrigatoriamente contribuir para o INSS (Regime Geral) ou para um Regime Próprio (servidores públicos)”. A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a Receita Federal impeça a dedução, frustrando o planejamento tributário do contribuinte. A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que a Receita Federal impeça a dedução, frustrando o planejamento tributário do contribuinte. Veja também Negócios Entenda as penalidades e o cálculo da multa por atraso na declaração do Imposto de Renda 2026 Negócios Atualização de imóveis no IR 2026: saiba como pagar alíquota reduzida e economizar na venda Por que o modelo completo é indispensável?

A representante do CRC-CE esclarece que a estrutura do cálculo do imposto define essa exclusividade. O modelo completo é voltado para quem possui gastos dedutíveis que superam o desconto padrão de 20% oferecido pelo modelo simplificado.

“O PGBL é classificado legalmente como uma 'Dedução Especial'. Ele entra na conta para reduzir a sua Base de Cálculo", afirma Cirlane.

Ela faz um alerta importante para quem errar na escolha do modelo na hora de enviar o documento. “Se você enviar a declaração pelo modelo Simplificado, o desconto padrão de 20% substitui todas as outras deduções, e o valor investido no PGBL será ignorado para fins de abatimento”, explica.

Como calcular o limite de 12%

Para não ultrapassar o teto permitido por lei, o contribuinte deve entender o que compõe sua Renda Bruta Tributável (RBT). Cirlane orienta que essa base é a soma de todos os ganhos que sofrem tributação anual.

De acordo com a especialista, devem ser somados para o cálculo:

Salários e Pró-labore (incluindo bônus e gratificações);

Aluguéis recebidos;

Aposentadorias e pensões;

Rendimentos de serviços autônomos (via Carnê-Leão).

Prazos e preenchimento correto

O planejamento deve ser feito com antecedência. A contadora lembra que, para os aportes terem efeito legal no IR 2026 (referente ao ano-calendário 2025), eles devem ser realizados “impreterivelmente até o dia 31 de dezembro de 2025”.

Na hora de preencher a declaração, a atenção deve ser redobrada. Cirlane explica que o contribuinte deve utilizar a ficha de Pagamentos Efetuados.

“É nela que ocorre o abatimento do imposto, e não na ficha de 'Bens e Direitos' (onde ficam apenas os saldos de VGBL)”, ressalta. Para garantir a precisão dos dados, o uso do informe de rendimentos fornecido pela seguradora é indispensável.

Regras básicas do IR 2026

Prazo: a entrega começou em 23 de março e vai até 29 de maio de 2026;

a entrega começou em 23 de março e vai até 29 de maio de 2026; Obrigatoriedade: deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 ou rendimentos isentos/tributados na fonte a cima de R$ 200 mil;

deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025 ou rendimentos isentos/tributados na fonte a cima de R$ 200 mil; Multas: quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido;

quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido; Retificação: se cometer erros ou esquecer dados, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora para substituir a anterior e evitar a malha fina.

Dicas importantes

Documentação: guarde todos os comprovantes e notas fiscais por pelo menos cinco anos;

Tecnologia: utilize o site “Meu Imposto de Renda” ou o aplicativo oficial para facilitar o preenchimento online;

Verificação de pendências: consulte regularmente o portal e-CAC para verificar se há inconsistências e regularizar sua situação fiscal rapidamente.