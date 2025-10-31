O envelhecimento da população exige mudanças para garantir a saúde financeira e previdenciária das prefeituras
Novo decreto muda cálculo da renda familiar, amplia isenções e exige dados atualizados no CadÚnico. Projeção é de aumento expressivo nos custos do programa até 2060
O ex-presidente, no entanto, afirmou que esquema de corrupção "explodiu" no governo Lula
Instituto ainda recebeu prazo de 15 dias para informar como será feito o ressarcimento das vítimas de fraude
A declaração foi dada nesta terça-feira (6), em visita à reunião da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)
Aposentados, pensionistas e contemplados por auxílios do INSS terão direito ao benefício
Mudança foi influenciada pelo Carnaval no Brasil
A legislação estabelece alguns critérios para a concessão do benefício
A unidade móvel do INSS está localizada na Granja Lisboa
Fortaleza é a terceira cidade com maior número de beneficiários e valor destinado ao programa