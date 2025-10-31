Diário do Nordeste
Homem idoso visto de costas caminhando em um estacionamento vazio, usando bengala na mão direita. Ele veste camisa azul clara, bermuda preta, boné escuro e chinelos. À direita da imagem, há uma fila de carros estacionados.

PontoPoder

Defensores da PEC 66, municípios no Ceará acumulam déficit de R$ 44 bilhões com a Previdência

O envelhecimento da população exige mudanças para garantir a saúde financeira e previdenciária das prefeituras

Ingrid Campos 01 de Agosto de 2025
Presidente Lula assina decreto que altera regras do BPC; fachada do prédio do INSS com o logo da Previdência Social refletindo o céu azul com nuvens em estrutura de vidro espelhado.

PontoPoder

Lula assina decreto que altera regras do BPC e aumenta critérios para acesso ao benefício

Novo decreto muda cálculo da renda familiar, amplia isenções e exige dados atualizados no CadÚnico. Projeção é de aumento expressivo nos custos do programa até 2060

Redação e Estadão Conteúdo 26 de Junho de 2025
Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Imagem usada em matéria onde ex-presidente admite que fraude no INSS tenha iniciado em seu governo

PontoPoder

Bolsonaro admite que fraude no INSS tenha iniciado no seu governo

O ex-presidente, no entanto, afirmou que esquema de corrupção "explodiu" no governo Lula

Estadão Conteúdo, Agência Brasil e Redação 15 de Maio de 2025
Imagem do atendimento no posto da Previdência Social, com cliente na fila e funcionários ao fundo, destacando a importância do serviço social no Brasil.

Negócios

Presidente do INSS determina bloqueio de novos descontos para empréstimos consignados

Instituto ainda recebeu prazo de 15 dias para informar como será feito o ressarcimento das vítimas de fraude

Paulo Roberto Maciel* 08 de Maio de 2025
ciro gomes, inss, previdência, ministério da previdência, carlos lupi, pdt, pt, governo, golpe, rombo, aposentados, wolney queiroz

PontoPoder

Ciro diz que Lupi foi 'fritado' por Lula em crise do INSS: 'Quem é o responsável político?'

A declaração foi dada nesta terça-feira (6), em visita à reunião da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Luana Barros, Ingrid Campos e Marcos Moreira 06 de Maio de 2025
Foto da fachada da previdência social, responsável pelas parcelas do décimo terceiro do INSS

Negócios

Cronograma de pagamento do 13º antecipado do INSS conta com duas parcelas a partir de abril

Aposentados, pensionistas e contemplados por auxílios do INSS terão direito ao benefício

Redação 07 de Abril de 2025
Previdência social

Negócios

INSS antecipa pagamento de aposentados e pensionistas após determinação de Lula

Mudança foi influenciada pelo Carnaval no Brasil

Redação, Estadão Conteúdo 27 de Fevereiro de 2025
Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edifício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul

Opinião

Aposentadoria especial: o que é, como conseguir aos 55 anos e quais os critérios

A legislação estabelece alguns critérios para a concessão do benefício

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 20 de Setembro de 2024
Van do PrevMóvel

Negócios

Lupi e Sarto inauguram 1º PrevMóvel do Ceará em Fortaleza; veja onde e como funciona equipamento

A unidade móvel do INSS está localizada na Granja Lisboa

Redação 13 de Junho de 2024
Foto da fachada de agência da previdência social

Negócios

BPC paga R$ 522 milhões no Ceará, salta em número de beneficiários, e Governo fará 'pente-fino'

Fortaleza é a terceira cidade com maior número de beneficiários e valor destinado ao programa

Mariana Lemos 06 de Junho de 2024
