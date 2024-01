Reajuste nos benefícios do INSS será concedido a 2,5 milhões de pessoas no Ceará, diz ministro Lupi

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, prevê que cerca de 2,5 milhões de beneficiários no Ceará, sendo 850 mil em Fortaleza, terão direito ao reajuste das aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Lupi está em Fortaleza nesta sexta-feira (12) cumprindo agenda oficial.

“Em Fortaleza, são 850 mil. No estado, são mais ou menos 2,5 milhões”, disse Lupi ao ser questionado pelo Diário do Nordeste sobre a quantidade de beneficiários em Fortaleza e no Ceará.

Como é o reajuste do INSS

A portaria que aumenta o INSS acima do salário mínimo foi publicada também nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU). Em 2024, os benefícios pagos pelo INSS terão dois tipos de reajuste, como explicado por Carlos Lupi.

“O do salário mínimo é sempre a inflação do período mais o crescimento do PIB. Já foi dado pelo presidente [Lula]. O reajuste acima do salário mínimo é só o reajuste aferido pelo IBGE do INPC do período, vai dar em torno de 3,71%. Já vai na folha deste mês pagando no começo de fevereiro”, detalha o ministro.

Para as pessoas cujos benefícios estão atrelados ao salário mínimo, segue o reajuste já dado para o segmento: de 6,97%. Os vencimentos mensais saem de R$ 1.320 para R$ 1.412. O público que recebe as cifras corresponde a maioria dos valores pagos pela Previdência Social.

A variação indica aumento real nos vencimentos. A mudança no cálculo prevê, a partir deste ano, a reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior somado com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Quem recebe acima de um salário mínimo de benefício previdenciário terá o valor reajustado em 3,71%, percentual que indica o INPC no ano passado Com isso, o teto do INSS atual terá acréscimo de R$ 278,52, passando dos atuais R$ 7.507,49 para R$ 7.786,01 em 2024.

Os novos valores passam a ser pagos a partir entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro (para quem recebe benefícios atrelados ao salário mínimo) e entre 1º e 7 de fevereiro (para quem recebe acima do mínimo).

Como consultar os valores

Para saber a data do pagamento basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados que têm acesso à web podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.

Agenda em Fortaleza

Carlos Lupi está em Fortaleza cumprindo uma série de agendas ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e do deputado federal André Figueiredo (PDT), presidente nacional em exercício da legenda. Este cargo era ocupado, até o fim do ano passado, pelo ministro da Previdência Social, que está licenciado.