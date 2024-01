Lupi diz que Fortaleza é prioridade para o PDT e defende Sarto: 'Tem tudo para ganhar no 1º turno'

Presidente licenciado do PDT nacional, Carlos Lupi (PDT) acredita que o prefeito José Sarto (PDT) pode conquistar a reeleição ainda no 1º turno da eleição em Fortaleza. "O Sarto, para mim, é o orgulho do PDT e, na minha opinião, ele está crescendo bem e tem tudo para ganhar essa eleição no primeiro turno", disse. Ele disse que Sarto vem "crescendo" na capital e destacou os investimentos realizados pelo gestor municipal ao longo do primeiro mandato no Paço Municipal.

Ministro da Previdência do Governo Lula (PT), Lupi está em Fortaleza nesta sexta-feira (12) para uma série de agendas ao lado de Sarto e do deputado federal André Figueiredo (PDT), que está interinamente na presidência do partido a nível nacional.

Veja também

Fortaleza é uma prioridade nacional do PDT nas eleições de 2024 e deve concentrar esforços financeiros e políticos da legenda, segundo Lupi. "Fortaleza é a mais importante cidade que o PDT administra e vai ser a mais importante que nós vamos apoiar em termos não só de investimentos do Fundo Eleitoral, mas de 'prestigiamento' político", garante.

Apesar do otimismo do ministro, Sarto deve enfrentar pelo menos três candidaturas — todas elas vinculadas a partidos ou alianças que, a preço de hoje, possuem mais recursos e tempo de TV e rádio do que a do prefeito de Fortaleza. O PT deve lançar candidatura apoiada pela base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT) — entre os cotados está a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT).

O União Brasil tem como pré-candidato o ex-deputado federal e secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), enquanto o PL deve lançar o deputado federal André Fernandes (PL) em Fortaleza.