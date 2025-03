Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/3)

O céu está cheio de movimentos, e a energia pede posicionamento. A Lua em Peixes faz trígono com Marte, conjunção com Saturno e sextil com Urano. É dia de agir com clareza e maturidade. Decida. Se comprometa. Mas sem perder o contato com o que você sente.



A intuição também está aflorada: a Lua se encontra com Mercúrio e Netuno. Silenciar, respirar e escutar o que vem de dentro pode ser mais importante do que buscar respostas fora.



À noite, a Lua entra em Áries e faz sextil com Plutão: a energia se intensifica. Algo dentro de você se prepara para um novo ciclo. O eclipse solar de amanhã já envia sinais.



Dica do dia: escreva uma carta para si mesma(o) hoje. Fale sobre o que quer deixar para trás e o que está pronta(o) para começar. Amanhã, o eclipse pode te surpreender.

Áries

A energia começa a crescer dentro de você. Preste atenção nos impulsos que surgem no fim do dia: são pistas sobre o que precisa nascer. Mas antes de correr, pergunte-se: você sabe para onde está indo?

Touro

Nem tudo pode ser controlado. Hoje é um bom dia para soltar o que está travando seus movimentos internos. Conecte-se com o que tem valor para você e respeite seu próprio ritmo.

Gêmeos

Você está sendo chamado a se posicionar de maneira mais madura. Os aspectos de hoje pedem discernimento e responsabilidade com o que você diz e escolhe. Use sua comunicação para curar, não para confundir.

Câncer

A intuição está aflorada e você pode sentir tudo mais forte do que o normal. É um bom momento para se recolher um pouco e se nutrir de silêncio. Confie nos sinais, mesmo que eles ainda não façam sentido.

Leão

Você está no meio de um preparo silencioso. Não se cobre tanto por estar diferente. Hoje, tome decisões com coragem, mas também com escuta — algo está mudando internamente, respeite esse processo.

Virgem

O dia pede organização interna. Nem tudo é sobre fazer, às vezes é sobre sentir. Deixe que o corpo e a alma se alinhem antes de sair resolvendo tudo. A sensibilidade de hoje pode te mostrar o que ignorou.

Libra

Hoje, o compromisso é com você. Pode ser desafiador escolher, mas é necessário. Olhe para os seus relacionamentos com mais verdade e menos expectativa — o eclipse de amanhã vai mexer nessas dinâmicas.

Escorpião

Seu poder pessoal está em alta, mas o céu pede equilíbrio entre força e sensibilidade. Aprofunde-se no que importa e deixe de lado o que não te alimenta mais. Uma transformação está a caminho.

Sagitário

Você sente o chamado de algo novo chegando, mas ainda precisa fechar ciclos. Use o dia para refletir sobre o que ainda prende sua energia. Movimente-se com fé, mas também com consciência.

Capricórnio

Hoje, você é convidado a agir com estrutura, mas também com mais leveza. Nem tudo precisa ser tão sério. Preste atenção nos sinais sutis do universo — tem algo querendo florescer fora do seu controle.

Aquário

O céu te inspira a buscar liberdade emocional. Se algo está sufocando, é hora de questionar. Use a criatividade para reorganizar sua rotina e suas metas, mas lembre-se: o novo nasce de dentro.

Peixes

Com tantos aspectos no seu signo, o dia pode ser intenso. Você pode sentir uma mistura de clareza e confusão — tudo ao mesmo tempo. Respire fundo. O que não estiver mais alinhado, será levado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.