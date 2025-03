Saiba quem é o cearense entre os réus com Bolsonaro no julgamento do STF

O cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 60, ex-ministro da Defesa, está entre as oito pessoas que se tornaram réus pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (26), no julgamento que trata da tentativa de golpe de Estado orquestrada após as últimas eleições gerais.

Paulo Sérgio foi nomeado ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em abril de 2022. Ele assumiu no lugar do general Walter Braga Netto, que, à época, foi destacado para ser candidato a vice-presidente da República na chapa com Bolsonaro — ele também se tornou réu na ação penal.

Nessa terça (25), segundo a CNN Brasil, a defesa do general afirmou que ele teve a responsabilidade de evitar uma uma "ruptura" e negou que ele tenha integrado um grupo criminoso para atuar em prol de um plano golpista.

O advogado Andrew Fernandes disse ainda que Paulo Sérgio teria sido contrário a um golpe e que sentia medo de que "radicais" assessorassem e levassem Bolsonaro a participar de uma "doideira". "Como ele integrava uma organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada, se era totalmente contra golpe de Estado, se temia que uma doideira fosse assinada, se não integrava o gabinete de gestão de crise?", provocou o jurista no julgamento no Supremo.

Ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira foi denunciado por participar de uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022, quando a minuta do plano golpista foi apresentada pela primeira vez. Conforme a Procuradoria-Geral da República (PGR), o cearense participou da decisão de alterar a conclusão de uma comissão que, sob determinação de Bolsonaro, atuou na verificação da lisura das urnas e concluiu que não houve fraude nas eleições daquele ano.

Nascido em Iguatu

O ex-ministro, réu no processo, nasceu em Iguatu, no Interior do Ceará, e estudou no Colégio Militar de Fortaleza até a adolescência. Sua carreira militar foi iniciada em 1974, aos 16 anos, quando ele foi selecionado para estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em São Paulo.

Paulo Sérgio também estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e foi declarado aspirante a oficial da arma de Infantaria em 1980.

Casado com Maria das Neves Paiva França de Oliveira, ele é pai de três filhos: Danilo, Rafael e Lucas.

Divergências com Bolsonaro

Embora sejam aliados, o ex-ministro e Bolsonaro tiveram rusgas na relação durante o mandato do ex-presidente. Uma delas aconteceu em meio à segunda onda de Covid-19, enquanto Bolsonaro reforçava discursos negacionistas sobre a pandemia e o general colocava o Exército em quarentena para barrar a proliferação do vírus nos quartéis.

Sob a gestão do cearense, o Exército também promoveu isolamentos e campanhas de prevenção ao contágio pelo coronavírus.