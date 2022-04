Cearense deixa comando do Exército e assume Ministério da Defesa de Bolsonaro

O Ministério da Defesa passou a ser comandando desde esta quinta-feira (31), após cerimônia em Brasília, pelo cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele deixou o comando do Exército para assumir a pasta no lugar do general Walter Braga Netto, que deve compor chapa com Jair Bolsonaro (PL) como vice na corrida presidencial. General Paulo Sérgio é natural de Iguatu, município da região Centro-Sul do Ceará.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial União (DOU) e, durante a tarde de ontem, houve a cerimônia de passagem de comado do Exército Brasileiro. Logo após a posse, o general afirmou que "assume o compromisso desde que era cadete e trilhou sua trajetória até chegar no mais alto escalão".

O cearense é oriundo do Colégio Militar de Fortaleza e iniciou a carreira na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Paulo Sérgio Nogueira também foi membro da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro.

"Chego ao final da minha missão no Exército Brasileiro. Como se fosse hoje, sinto o mesmo entusiasmo do dia em que cruzei o portão das armas da escola preparatória de cadetes do exército", disse no discurso de despedida do comando do Exército Brasileiro.

Quem assume o comando do Exército é o general Marco Antônio Freire Gomes, que anteriormente exercia o cargo de Comandante de Operações Terrestres, em Brasília.