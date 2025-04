Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (3/4)

A quinta-feira pode ser desafiadora, e é possível que a dúvida bata à sua porta. Não deixe sua mente confundir sua cabeça ou o que o outro diz mexer com seu equilíbrio. Muita coisa está mudando, mas hoje pode ser que você perca um pouco das esperanças.



A Lua em Gêmeos faz um aspecto tenso com Saturno, Vênus e Mercúrio, trazendo um alerta para questões relacionadas a documentos, contratos e até mesmo situações de engano ou roubo. É importante redobrar a atenção com assinaturas, papéis e qualquer movimentação que envolva compromissos.



Evite tomar decisões importantes hoje, especialmente se estiver se sentindo confuso ou inseguro. Lembre-se de que a transformação é um processo, e nem sempre é fácil manter a clareza em meio às mudanças.



No final da noite, a Lua chega em Câncer, trazendo um convite para acolher seus sentimentos e se conectar com o que traz segurança emocional. Aproveite esse momento para cuidar de si mesmo e buscar aconchego.

Áries

Cuidado com impulsos que podem te levar a tomar decisões precipitadas, especialmente se envolver contratos ou compromissos. A comunicação pode estar truncada, então evite discussões que podem sair do controle. No fim do dia, busque acolhimento e apoio em quem te faz sentir seguro.



Amor: Evite alimentar conflitos por mal-entendidos. Escute mais antes de responder.

Dinheiro: Redobre a atenção com contratos e documentos financeiros.

Touro

A insegurança pode aparecer, especialmente no campo financeiro ou profissional. Não se deixe levar pelo pessimismo momentâneo. Reflita antes de tomar decisões e espere o momento de mais clareza emocional para agir.



Amor: Deixe a teimosia de lado e tente ouvir o outro com mais empatia.

Dinheiro: Evite gastos impulsivos; mantenha o pé no chão.

Gêmeos

As dúvidas podem te deixar dividido e até mesmo sem foco. Atenção para não prometer mais do que pode cumprir. Cuidado com confusões na comunicação, e lembre-se de que nem sempre as pessoas estão entendendo o que você quer dizer.



Amor: Evite falar demais sem ouvir o que o outro sente.

Dinheiro: Cheque informações antes de tomar decisões financeiras.

Câncer

O dia pode trazer certo cansaço emocional e uma sensação de vulnerabilidade. Não tenha medo de se recolher e cuidar do seu interior. No fim do dia, a Lua chegando ao seu signo ajuda a reconectar com o que realmente importa para você.



Leão

Evite o drama e o excesso de preocupação com questões externas. Hoje é um dia para se afastar de discussões e evitar se envolver em problemas alheios. Foque em fortalecer seu núcleo emocional e cuide de sua paz.



Amor: Controle o ciúme e valorize os gestos de carinho.

Dinheiro: Evite gastos apenas para impressionar os outros.

Virgem

Muitas coisas podem parecer confusas ou fora de controle, mas não deixe isso tirar sua estabilidade. Atenção redobrada com documentos e detalhes importantes no trabalho. A noite traz um pouco mais de tranquilidade e acolhimento.



Amor: Não se cobre tanto para agradar; seja mais natural.

Dinheiro: Revisite seus planos financeiros para ajustar o que for necessário.

Libra

Relacionamentos podem se tornar um ponto de tensão hoje. Evite alimentar mal-entendidos ou esperar demais do outro. Acolha suas emoções e escolha o caminho do diálogo sincero e da empatia, sem tentar agradar a todos.



Amor: Evite idealizar demais; veja a realidade como ela é.

Dinheiro: Cuidado com parcerias que parecem boas demais para ser verdade.

Escorpião

Questões do passado podem vir à tona e bagunçar sua cabeça. Não se deixe levar por velhos padrões emocionais que te paralisam. No fim do dia, permita-se sentir e cuidar de si, sem julgar o que está passando por dentro.



Amor: Não esconda seus sentimentos; fale o que realmente sente.

Dinheiro: Evite empréstimos ou decisões financeiras arriscadas.

Sagitário

As dúvidas sobre o caminho escolhido podem te deixar inquieto. Tome cuidado para não reagir de maneira impulsiva diante de contratempos. No fim da noite, permita-se um momento de reflexão e conexão com suas necessidades mais profundas.



Amor: Seja mais paciente com as diferenças no relacionamento.

Dinheiro: Não aposte em promessas financeiras que parecem incertas.

Capricórnio

A tensão do dia pode te deixar mais rígido ou exigente consigo mesmo. Evite cobranças exageradas, especialmente no trabalho. A chegada da Lua em Câncer no final da noite pode ajudar a suavizar o peso e trazer mais ternura para as relações.



Amor: Deixe o controle de lado e se permita viver momentos leves.

Dinheiro: Prefira estratégias mais seguras para seus investimentos.

Aquário

O movimento e as novidades podem não fluir como esperado hoje. Evite insistir em algo que claramente está emperrado. À noite, permita-se desacelerar e buscar atividades que tragam conforto e acolhimento.



Amor: Valorize as pequenas demonstrações de afeto.

Dinheiro: Atenção para não dispersar seus recursos em várias frentes.

Peixes

Pode parecer que as coisas estão fora de controle, e isso mexe com sua sensibilidade. Cuidado com documentos e compromissos que exijam muita clareza. O fim da noite trará um alívio emocional; aproveite para descansar e nutrir o coração.



Amor: Não deixe a carência falar mais alto que a razão.

Dinheiro: Evite decisões financeiras precipitadas; analise com calma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.