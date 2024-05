Haddad firma acordo sobre desoneração da folha com retomada de imposto a partir de 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no fim da tarde desta quinta-feira (9) ao chegar ao Senado para reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que o acordo em torno da desoneração da folha de pagamentos "está pronto". Segundo o titular da Pasta, os setores econômicos beneficiados com a desoneração apresentaram uma proposta na quarta-feira (8) que deve retornar a cobrança do imposto de forma escalonada a partir de 2025, chegando a 20% somente em 2028.

"Fizemos propostas e setores contraproposta. Vamos aceitar. Então, a folha do 13º fica desonerada até 2028. Dez bilhões de reais [só setores]. Os dois somados 20 bilhões. Vamos apresentar a medida [de compensação]. Pode ser mais de uma. Não vamos antecipar. Vamos apresentar ao Congresso", disse Haddad, em coletiva de imprensa.

A partir do próximo ano, as companhias retornarão a contribuir com a Previdência, com imposto de 5% sobre a remuneração total dos funcionários. Também terá um crescimento progressivo. (veja abaixo como irá funcionar).

Veja também PontoPoder 'Clara violação dos direitos civis', diz PDT sobre decisão que autoriza arrombamento na casa de Ciro PontoPoder Justiça de SP autoriza que policiais arrombem casa de Ciro Gomes em busca de bens para pagar dívida

Em entrevista ao Broadcast, do grupo Estadão, mais cedo, o ministro disse que o governo tende a aceitar a proposta dos setores para viabilizar um acordo pela reoneração gradual da folha de pagamentos.

O que diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta quinta-feira (9) que é preciso encontrar solução tanto para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, quanto dos municípios. Após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador afirmou que, na segunda-feira, 13, haverá uma etapa importante de negociação política sobre a questão previdenciária das cidades.

"O problema previdenciário dos municípios passa a ser uma pauta muito importante", declarou Pacheco. "Uma solução de um sem a solução de outro não seria bom. Muito importante que a gente possa dar solução para os dois segmentos, setor produtivo e municípios", emendou. Na segunda-feira, segundo o senador, haverá uma sessão de debates com os presidentes de todas as associações de municípios, como a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Desoneração da folha

Adotada desde 2011, a desoneração é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Na prática, a medida reduz a carga tributária devida pelas empresas. O benefício, porém, perderia a validade no fim do ano passado.

O Congresso, então, aprovou em outubro um projeto prorrogando até 2027 a desoneração da folha de 17 setores e também reduzindo a alíquota de contribuição previdenciária de pequenos municípios.

Veja como irá funcionar