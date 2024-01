Ministro e líder do PDT, Carlos Lupi se reúne com Elmano de Freitas nesta sexta-feira (12)

Ministro da Previdência do Governo Lula (PT), Carlos Lupi (PDT) deve se reunir com o governador Elmano de Freitas (PT) nesta sexta-feira (12). A visita será "como ministro de Estado", afirma Lupi, e ocorrerá em meio a ruptura entre o PT e o PDT no Ceará — o ministro é presidente licenciado da Executiva nacional do PDT.

As demais agendas de Lupi em Fortaleza envolvem eventos e reuniões com o prefeito José Sarto (PDT) e o deputado André Figueiredo (PDT), além de outros pedetistas aliados aos dois e que integram ala que rivalizou com o grupo do PDT liderado pelo senador Cid Gomes (PDT) — que está agora de saída do partido e deve se filiar ao PSB em fevereiro.

Ao ser indagado sobre como está o diálogo com o PT no Ceará, Lupi informou sobre a reunião com o governador cearense e disse que "é um diálogo permanente", já que ele integra o Governo Lula. As declarações foram feitas na manhã desta sexta, durante entrega de boxes do empreendedor, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

"Podemos ter divergência, disputas e vai acontecer em várias capitais, inclusive. Isso não quer dizer que a gente vai virar inimigo. Cada um vai fazer a sua campanha respeitando a do próximo", garantiu Lupi. Fortaleza deve ser uma das capitais em que PT e PDT irão se enfrentar diretamente na disputa pela Prefeitura.

A candidatura de reeleição a Sarto pode, inclusive, ter como concorrente um ex-pedetista. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), é um dos pré-candidatos petistas ao Paço Municipal, após deixar o PDT no final de 2023.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do governador Elmano de Freitas para confirmar o encontro e pedir detalhes sobre a pauta da reunião entre o gestor estadual e o ministro. Quando houver retorno, a reportagem será atualizada.