TSE valida comissão provisória do PDT Ceará, com vigência até julho e comando de Flávio Torres

A Justiça Eleitoral validou, nesta quarta-feira (10), a comissão provisória do PDT no Ceará. Um ato na próxima sexta-feira, com a presença do ministro da Previdência e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi (PDT), deve formalizar a criação da instância partidária, que terá vigência até o mês de julho deste ano.

O órgão partidário será presidido pelo ex-senador Flávio Torres, que é próximo ao presidente nacional interino do PDT e deputado federal, André Figueiredo (PDT). O parlamentar foi um dos protagonistas da crise interna no PDT Ceará em 2023. O desgaste vivido pela sigla durante a campanha eleitoral de 2022 foi agravado pela disputa entre Figueiredo e o senador Cid Gomes (PDT) pelo comando do partido no Estado.

O impasse chegou a ser temporariamente resolvido no fim do primeiro semestre — com Figueiredo se licenciado da presidência estadual e Cid assumindo —, mas, após a concessão de carta de anuência para a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), o confronto entre as duas alas do partido escalonou.

O embate chegou à Justiça, e diversas decisões de magistrados interferiram diretamente no diretório estadual — que acabou ficando sob comando de Cid Gomes até o final da vigência, no último dia 31 de dezembro.

Um dos resultados foi a debandada dos aliados do senador cearense, que devem desembarcar no PSB. Ao todo, além de Cid, 20 parlamentares (entre titulares e suplentes) devem sair do partido e cerca de 40 prefeitos. Os deputados estaduais já ingressaram com ação na Justiça Eleitoral pedindo autorização para sair da legenda sem risco para o mandato.

Nova composição

Em 2023, duas comissões provisórias chegaram a ser instaladas no PDT Ceará pela Executiva nacional do partido. A instalação de ambas, no entanto, foi derrubada por decisões judiciais. A composição do novo órgão partidário é semelhante à feita em outubro, quando uma intervenção nacional no diretório estadual foi aprovada.

Confira a composição completa da comissão provisória do PDT: