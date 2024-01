PDT encaminha novo comando à Justiça Eleitoral e confirma Flávio Torres como novo presidente no CE

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará deu entrada na Justiça Eleitoral na nova comissão provisória que vai comandar a legenda no Estado. O novo presidente é o ex-senador Flávio Torres, a vice-presidente será Cristina Brasil e o tesoureiro é o vereador de Fortaleza, Iraguassú Teixeira Filho.

O parlamentar, líder do governo José Sarto na Câmara Municipal, informou a esta coluna que a nova composição do comando estadual da legenda foi encaminhada ao sistema do Tribunal Regional Eleitoral nesta quinta-feira (4).