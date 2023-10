PDT desfaz diretório no Ceará, instala comissão provisória e frustra planos de Cid para nova eleição

O PDT nacional, presidido pelo deputado André Figueiredo, dissolveu o diretório do partido no Ceará, também presidido pelo parlamentar, no mesmo dia em que o grupo aliado ao senador Cid Gomes no PDT anunciou ter conseguido o número de assinaturas suficientes para convocar o colegiado e eleger uma nova presidência do partido no Ceará.

Com a decisão, o apoio conquistado pelo senador perde a validade, e Figueiredo, mesmo deixando a presidência da sigla no Ceará, mantém sua influência no diretório do Estado.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Figueiredo e por aliados do senador Cid Gomes, que prometem judicializar o impasse sobre o comando do partido.

O movimento tomado pelo PDT Nacional alterou a validade do diretório estadual no sistema da Justiça Eleitoral, antecipando de 31 de dezembro deste ano para 5 de outubro. Nesta sexta-feira (6), foi nomeada a comissão provisória presidida por Cristhina Brasil.

