PT Fortaleza entra com representação na Comissão de Ética da Câmara contra Inspetor Alberto

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Fortaleza entrou com uma representação na comissão de ética da Câmara Municipal contra o vereador Inspetor Alberto (PL). Conforme a sigla, o parlamentar apresentou vídeo em plenário associando o partido a facções criminosas.

Em entrevista ao PontoPoder, a vereadora Adriana Almeida (PT) detalhou o caso. Segundo ela, no dia 6 de fevereiro deste ano foi discutido em plenário o requerimento, de autoria dela, de sessão solene em comemoração aos 45 anos do PT. Durante a discussão do requerimento, o vereador Inspetor Alberto fez fala com apresentação de um vídeo associando o partido a facções criminosas.

No mesmo dia, os vereadores da sigla em Fortaleza entraram com um processo junto ao Conselho de ética da Câmara contra Inspetor Alberto. "O motivo foi por decoro parlamentar do vereador. Só que, como precisamos estar no processo, na discussão e também participando das votações, se assinássemos como autores do processo não poderíamos fazer essa discussão, nem participar das votações", explica.

A saída, conta Adriana, foi entrar novamente com o processo junto à comissão de ética, mas agora assinada pelo próprio partido por meio do presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio. O fato aconteceu no último dia 27 de abril. Agora, o caso segue em tramitação no colegiado.

Histórico de Inspetor Alberto

Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (1º), a assessoria de Inspetor Alberto explicou que o vereador está acompanhando o velório da irmã, falecida nesta quinta (1º), e, portanto, "não está em condições de conversar sobre nada".

Inspetor Alberto esteve recentemente no centro de outros acontecimentos. Reportagem do PontoPoder publicada no último dia 2 de abril mostrou que a Polícia Civil do Estado do Ceará concluiu, com indiciamento do parlamentar do PL, um inquérito policial aberto para apurar supostos maus-tratos a animal e injúria eleitoral.

A denúncia foi ingressada após a veiculação de um vídeo no qual o político aparece puxando um porco pelas orelhas e fazendo movimentos bruscos enquanto afirmava que o animal iria para a panela. O indiciamento foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE). Segundo a pasta, o inquérito foi enviado ao Poder Judiciário.

Legenda: Inspetor Alberto esteve recentemente no centro de outros acontecimentos da política de Fortaleza Foto: Érika Fonseca

A gravação que ocasionou a investigação policial foi uma provocação dele ao então oponente do seu partido na corrida eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), devido ao sobrenome do petista.

Por sua vez, dias depois, ficou definido que a multa do vereador por ofensas ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), será destinada à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, conforme informado pelo Ministério Público Eleitoral.

A audiência de transação penal para a formalização do benefício foi conduzida pelo juiz eleitoral André Teixeira Gurgel, que, para deferir o pedido do MPE, entendeu que “o delito imputado ao denunciado é de menor potencial ofensivo” e cuja previsão de pena de detenção é de até seis meses.