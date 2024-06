Lupi e Sarto inauguram 1º PrevMóvel do Ceará em Fortaleza; veja onde e como funciona equipamento

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), esteve em Fortaleza, nesta quinta-feira (13), para inaugurar na Capital um serviço do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chamado "PrevMóvel". Trata-se de uma van que vai levar atendimentos da previdência social a bairros da Capital onde não há agências do tipo.

A unidade móvel é a primeira a funcionar no Ceará e está presente no bairro Granja Lisboa. A ideia é que atenda à região chamada de "Grande Bom Jardim", que possui mais de 20 mil moradores. "O PrevMóvel vindo aqui vai facilitar a vida de muitas pessoas que muito precisam da Previdência Social", afirmou o prefeito da Cidade, José Sarto (PDT).

Para ser atendido pelo equipamento, não é necessário agendar. Basta se direcionar ao veículo, que está estacionado na Praça Santa Cecília, e pedir orientação e informações sobre benefícios e serviços do INSS, no período entre 8h e 17h.

"A Previdência vindo, tira dúvida, você pode dar entrada no seu pedido de aposentadoria, de licença, de pensão", exemplificou o ministro Lupi.

Serviços ofertados

No PrevMóvel, será possível buscar informações a respeito, por exemplo, do site e do aplicativo Meu INSS, bem como solicitar os benefícios administrados pelo instituto, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e da simulação de aposentadoria, além de consultas e extratos previdenciários.

No local, também poderão ser emitidos documentos como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e feitos outros procedimentos.

Serviço

Horário de atendimento: 8h às 17h

Local: Praça Santa Cecília. Rua Coronel, Virgílio Nogueira, 778 - Granja Lisboa, Fortaleza