Tele Sena: confira o resultado deste domingo (07/06)

O SBT divulga neste domingo (7) o resultado da Tele Sena Semanal de número 107. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 200 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 1 milhão.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja também Loterias Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil Negócios Ceará tem secretaria LGBT+ pioneira, mas acesso ao crédito e emprego formal seguem como desafios

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.

Giro da semana

1º SORTEIO (R$100):

2º SORTEIO (R$500):

3º SORTEIO (R$1.000):

4º SORTEIO (R$10.000):

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio de cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: