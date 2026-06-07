Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (07/06)

O sorteio da edição número 107 tem transmissão ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Junho de 2026 - 09:00
capa da noticia
Legenda: Telesena premia os apostadores com mais pontos e menos pontos
Foto: Shutterstock / Sidney de Almeida.

O SBT divulga neste domingo (7) o resultado da Tele Sena Semanal de número 107. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 200 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 1 milhão.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja também

Imagem da notícia: Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil
Loterias

Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil
Imagem da notícia: Ceará tem secretaria LGBT+ pioneira, mas acesso ao crédito e emprego formal seguem como desafios
Negócios

Ceará tem secretaria LGBT+ pioneira, mas acesso ao crédito e emprego formal seguem como desafios

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.

Giro da semana

  • 1º SORTEIO (R$100): 
  • 2º SORTEIO (R$500):
  • 3º SORTEIO (R$1.000):
  • 4º SORTEIO (R$10.000):

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio de cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil;
  • Menos Pontos: o quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios;
  • Pela Boa: no mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil;
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil;
  • Há ainda o Giro da Sorte, em que 20 pessoas ganham R$ 1 mil cada a cada cinco giros.
Assuntos Relacionados
Economia

VC Repórter

Imagem da notícia Tele Sena: confira o resultado deste domingo (07/06)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (07/06)

O sorteio da edição número 107 tem transmissão ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Como o Ceará se consolidou como o 'rei dos calçados' no Brasil?
Negócios

Como o Ceará se consolidou como o 'rei dos calçados' no Brasil?

Estado lidera produção e volume de exportações no país com mais de 206 milhões de pares, mas enfrenta o desafio de aumentar o faturamento e vencer gargalos logísticos.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Transnordestina completa 20 anos hoje com custo 3 vezes maior; veja curiosidades da ferrovia
Negócios

Transnordestina completa 20 anos hoje com custo 3 vezes maior; veja curiosidades da ferrovia

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Cirurgião cearense examina o intestino da crise brasileira
Opinião

Cirurgião cearense examina o intestino da crise brasileira

Ele fez uma incisão verbal no organismo público, abriu a ferida das renúncias fiscais e descobriu o “bolsa empresário”
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Querosene mais caro deve tirar 500 voos do Ceará nos próximos meses
Opinião

Querosene mais caro deve tirar 500 voos do Ceará nos próximos meses

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Empresário cearense fundador da Greenish morre no México
Negócios

Empresário cearense fundador da Greenish morre no México

Conheça a trajetória de Petrônio Tavares, fundador da Greenish.

Redação

Imagem da notícia Lula sanciona lei que renova automaticamente CNH de bons condutores
Auto

Lula sanciona lei que renova automaticamente CNH de bons condutores

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (5).

Redação

Imagem da notícia Gasolina, etanol ou diesel: entenda qual compensa mais no Brasil em 2026
Auto

Gasolina, etanol ou diesel: entenda qual compensa mais no Brasil em 2026

Entenda qual combustível compensa mais em 2026 ao comparar preços, consumo por km e custo-benefício no dia a dia.

Redação

Imagem da notícia Ceará projeta R$ 13,8 bilhões em parcerias público-privadas; veja projetos
Negócios

Ceará projeta R$ 13,8 bilhões em parcerias público-privadas; veja projetos

Planejamento fiscal detalhado até 2035 busca suprir a escassez de recursos públicos e antecipar obras estruturantes por meio do capital privado.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Newsedan promove Jeep Day e Ram Day com ofertas especiais neste sábado (6)
Auto

Newsedan promove Jeep Day e Ram Day com ofertas especiais neste sábado (6)

No mercado, Ram e Jeep são marcas que menos se desvalorizam e têm alto valor de revenda.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia O Brasil está endividado e sua população, também
Opinião

O Brasil está endividado e sua população, também

Empresas estão falindo ou recorrendo à Recuperação Judicial porque não suportam juros tão altos e crédito tão caro
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia A saga dos investidores do Hard Rock no CE:
Opinião

A saga dos investidores do Hard Rock no CE: "Fui abordado na calçada e me senti enganado"

Compradores buscam ressarcimento após anos acumulados de falsas promessas e prejuízos.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Latam vai suspender vendas do voo Fortaleza-Santiago a partir de outubro
Opinião

Latam vai suspender vendas do voo Fortaleza-Santiago a partir de outubro

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Para Cristiano Maia, há 40% dos brasileiros à procura de um líder
Opinião

Para Cristiano Maia, há 40% dos brasileiros à procura de um líder

Empresário com atuação em vários setores da atividade econômica, ele se diz preocupado com o agravamento da polarização entre direita e esquerda
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Ceará tem secretaria LGBT+ pioneira, mas acesso ao crédito e emprego formal seguem como desafios
Negócios

Ceará tem secretaria LGBT+ pioneira, mas acesso ao crédito e emprego formal seguem como desafios

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Carro usado com alta quilometragem: vale a pena comprar?
Auto

Carro usado com alta quilometragem: vale a pena comprar?

Entenda quando um carro usado com alta quilometragem pode ser uma boa compra e quais cuidados tomar antes de fechar negócio.

Redação

Imagem da notícia Bancos defendem Pix após investigação dos EUA apontar práticas desleais
Negócios

Bancos defendem Pix após investigação dos EUA apontar práticas desleais

Federação Brasileira de Bancos afirma que governo americano tem informações incompletas sobre o sistema.

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia No S. Luiz, jornada é de 12 horas de trabalho por 36 de descanso
Opinião

No S. Luiz, jornada é de 12 horas de trabalho por 36 de descanso

Severino Ramalho Neto, sócio majoritário da rede Mercadinhos São Luiz, reúne-se com empresários do agro e diz que produtos cearenses são sua prioridade
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Exportações do Ceará para os EUA sobem mais de 30% antes de novo tarifaço
Negócios

Exportações do Ceará para os EUA sobem mais de 30% antes de novo tarifaço

Apesar disso, participação do país norte-americano na pauta exportadora do Estado caiu.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Por que o pink money deixa a maioria dos LGBT+ de fora?
Negócios

Por que o pink money deixa a maioria dos LGBT+ de fora?

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia O desafio de equilibrar estratégia e humanidade no RH
Opinião

O desafio de equilibrar estratégia e humanidade no RH

Foto de Delania Santos

Delania Santos

Imagem da notícia Quais produtos cearenses devem ser impactados com novo tarifaço de Trump?
Negócios

Quais produtos cearenses devem ser impactados com novo tarifaço de Trump?

Federação das Indústrias do Estado do Ceará se diz preocupada com anúncio das tarifas e aponta necessidade de negociações.

Mariana Lemos

Imagem da notícia Terrazo Shopping é finalista do Prêmio Abrasce 2026
Opinião

Terrazo Shopping é finalista do Prêmio Abrasce 2026

Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Falta mão de obra também na construção civil do Ceará
Opinião

Falta mão de obra também na construção civil do Ceará

A crise da falta de braços nos diferentes setores da economia cearense avança e atinge, também, o setor da Tecnologia da Informação
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Mais termelétricas serão mais prejuízos e ameaça ao setor produtivo
Opinião

Mais termelétricas serão mais prejuízos e ameaça ao setor produtivo

Para o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o resultado do recente leilão de reserva de capacidade prejudicará a atração de investimentos verdes para o Ceará e para o Nordeste.
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Sinal de perigo! Dívida pública já passou de 80% do PIB
Opinião

Sinal de perigo! Dívida pública já passou de 80% do PIB

Mesmo assim, o governo segue ampliando seus gastos. Há uma bomba-relógio pronta para explodir em 2027.
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Por que o brasileiro ganha mais, mas continua endividado?
Opinião

Por que o brasileiro ganha mais, mas continua endividado?

Foto de Ana Alves

Ana Alves

Imagem da notícia Falta de dados sobre a população LGBT+ gera ineficiência econômica e aprofunda desigualdade
Negócios

Falta de dados sobre a população LGBT+ gera ineficiência econômica e aprofunda desigualdade

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Confira calendário do Bolsa Família de pagamento para junho de 2026
Negócios

Confira calendário do Bolsa Família de pagamento para junho de 2026

Os valores são depositados nos últimos dez dias úteis do mês.

Redação

Imagem da notícia O copo está meio cheio ou meio vazio? O retrato da economia cearense no 1º trimestre
Opinião

O copo está meio cheio ou meio vazio? O retrato da economia cearense no 1º trimestre

Comércio e agropecuária cearenses dão sinais de vigor, enquanto indústria e serviços enfrentam retração.
Foto de Allisson Martins

Allisson Martins

1

2 3 4 5