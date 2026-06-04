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Bolão de Fortaleza acerta 14 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 12 mil

Aposta de 20 números custou cerca de R$ 54 mil.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Junho de 2026 - 11:39
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Legenda: Aposta de Fortaleza faturou R$ 12 mil após acertar 14 dezenas no último sorteio.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
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Uma aposta de Fortaleza no modelo bolão conquistou um prêmio de R$ 12.121,59 no concurso 3702 da Lotofácil, realizado nessa quarta-feira (3), após acertar 14 dezenas. 

Na capital cearense, o bolão foi feito na Loteria Aldeota, com 39 cotas. Os jogadores apostaram em 20 números, o que demandou um investimento de R$ 54.264, segundo a Caixa Econômica Federal. 

A casa lotérica foi a mesma que registrou um bolão que acertou as seis dezenas do concurso Mega-Sena Especial de 30 anos e faturou R$ 168,1 milhões, ou seja, metade da premiação total. 

Já no último sorteio da LotoFácil, outras cinco apostas de Fortaleza também acertaram as 14 dezenas. Entre elas, a premiação varia entre R$ 2.020,27 e R$ 8.080,80.

Veja os números sorteados

  • 15 - 13 - 02 - 18 - 09 - 14 - 16 - 23 - 05 - 03 - 25 - 22 - 17 - 21 - 20

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Outras apostas vencedoras

Em todo o Brasil, 232 apostas acertaram 14 dezenas no sorteio da última quarta-feira, garantindo premiação em dinheiro. 

> Veja lista completa de vencedores

Contudo, ninguém acertou os 15 números da LotoFácil. Com isso, a premiação acumulou e deve chegar a R$ 10 milhões no próximo sorteio, a ser realizado na sexta-feira (5). 

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 56,00 204.298
17 R$ 476,00 24.035
18 R$ 2.856,00 4.006
19 R$ 13.566,00 843
20 R$ 54.264,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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VC Repórter

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