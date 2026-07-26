Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7075, deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 22 milhões

Saiba como conferir o resultado.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 11:04 (Atualizado às 11:10)
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Quina de concurso 7075 vai sortear um prêmio de R$ 22 milhões. O sorteio acontece hoje (26/07), a partir das 11h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

  • 04 - 20 - 50 - 73 - 02

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 630 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 387 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil

Assuntos Relacionados
Economia/loterias Economia/resultado das loterias caixa

VC Repórter

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1255 de hoje, 26/07; prêmio é de R$ 300 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1255 de hoje, 26/07; prêmio é de R$ 300 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim

Há 57 minutos

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 375 de hoje 26/07; prêmio é de R$ 76,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 375 de hoje 26/07; prêmio é de R$ 76,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2955 – Sorteio de domingo (26/07); Prêmio é de R$ 3,6 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2955 – Sorteio de domingo (26/07); Prêmio é de R$ 3,6 milhões

Saiba como conferir o resultado.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2420 de hoje, 26/07; prêmio é de R$ 5,2 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2420 de hoje, 26/07; prêmio é de R$ 5,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7075, deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 22 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7075, deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 22 milhões

Saiba como conferir o resultado.

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3036 deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 70 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3036 deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 70 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3745, deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3745, deste domingo (26/07); prêmio é de R$ 5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

Há 1 hora

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7074, desta sexta-feira (24/07); prêmio é de R$ 15,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7074, desta sexta-feira (24/07); prêmio é de R$ 15,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2954 – Sorteio de sexta-feira, 24/07; Prêmio de R$ 2,9 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2954 – Sorteio de sexta-feira, 24/07; Prêmio de R$ 2,9 milhões

Apostas para a Lotomania 2954 nessa sexta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3744, desta sexta-feira (24/07); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3744, desta sexta-feira (24/07); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim