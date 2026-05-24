Bolão de Fortaleza fatura R$ 168,1 milhões na Mega-Sena especial de 30 anos

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O Ceará entrou para a lista dos grandes vencedores da Mega-Sena especial de 30 anos, neste domingo (24). Um bolão registrado em Fortaleza acertou as seis dezenas do concurso 3010 e faturou R$ 168,1 milhões, ou seja, metade da premiação total.

A aposta premiada foi feita na Loteria Aldeota, na capital cearense, e reuniu 100 cotas. Esta modalidade é possível quando um grupo de pessoas divide os custos da aposta e, em caso de vitória, também a premiação.

Quanto cada participante do bolão vai levar?

Se o valor for dividido de forma igualitária, cada participante do bolão deve embolsar aproximadamente R$ 1,68 milhão.

A outra parte do prêmio, R$ 168.170.026,83, saiu para uma aposta simples do Rio de Janeiro.

Números sorteados na Mega-Sena de 30 anos

Os números sorteados no concurso comemorativo foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.