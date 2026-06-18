Aposta de Fortaleza leva prêmio de R$ 26 mil na Lotomania

Uma aposta simples de Fortaleza acertou 19 dezenas do concurso 2938 da Lotomania e levou o prêmio de R$ 26.486,51. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (17).

O jogo foi realizado por meio de canais eletrônicos.

Resultado da Lotomania 2938

Os números sorteados foram: 00 - 17 - 13 - 67 - 21 - 70 - 95 - 32 - 89 - 14 - 68 - 30 - 64 - 71 - 23 - 99 - 18 - 85 - 39 - 53

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as 20 dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 3,3 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na sexta-feira (19).

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Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum.