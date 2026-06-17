Duas apostas de Fortaleza acertam quina da Mega-sena e levam prêmios de R$ 56 mil e R$ 113 mil

Duas apostas de Fortaleza acertaram cinco dezenas do concurso 3019 da Mega-Sena, sorteado nessa terça-feira (16). O prêmio principal acumulou.

Uma das apostas foi simples e levou o prêmio de R$ 56.950,91. A outra aposta vencedora foi um bolão com 10 cotas, com prêmio total de R$ 113.901,80.

Resultado da Mega-Sena 3019

Os números sorteados foram: 05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (18).

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Outras apostas premiadas

O concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.