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Duas apostas de Fortaleza acertam quina da Mega-sena e levam prêmios de R$ 56 mil e R$ 113 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 09:31
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Legenda: O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil.

Duas apostas de Fortaleza acertaram cinco dezenas do concurso 3019 da Mega-Sena, sorteado nessa terça-feira (16). O prêmio principal acumulou. 

Uma das apostas foi simples e levou o prêmio de R$ 56.950,91. A outra aposta vencedora foi um bolão com 10 cotas, com prêmio total de R$ 113.901,80.  

Resultado da Mega-Sena 3019

Os números sorteados foram:  05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (18). 

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Outras apostas premiadas

O concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

  • cinco acertos: 24 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 56.950,91;
  • quatro acertos: 1.987 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.133,87 para cada.
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