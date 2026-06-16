Como jogar na Quina de São João 2026: valor da aposta, regras e chances de ganhar

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As vendas da Quina de São João 2026 tiveram início nesta segunda-feira (15). O sorteio será realizado no dia 28 de junho, às 14h, e conta com prêmio estimado de R$ 250 milhões.

Como nas outras edições, o prêmio dessa loteria não acumula. Conforme a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, as apostas encerram às 22h do dia 27 de junho.

Como jogar na Quina de São João 2026

As apostas para a Quina de São João 2026 podem ser realizadas pelo aplicativo Loterias Caixa, por lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet.

Quanto custa cada aposta?

Cada aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50.

Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção chamada de "Surpresinha".

Assim como os outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números. Caso não haja vencedores na quina, o prêmio será dividido entre os que acertaram a quadra, e assim por diante.

Quantos números pode apostar?

Os jogos têm volantes específicos da Quina de São João, e os apostadores podem marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Qual a probabilidade de ganhar na Quina de São João?

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o tipo de aposta, segundo a Caixa Econômica Federal. A chance de acertar o prêmio principal na aposta simples, com cinco dezenas, é de 1 em 24.040.016.

Em um jogo com 10 números, essa chance vai para 1 em 95.396. Já em uma aposta com quinze dezenas, o máximo permitido, a probabilidade aumenta para 1 em 8.005.

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Como funciona o bolão?

O bolão da Quina é direcionado para quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo. Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.