Transnordestina até Quixadá será entregue até o fim deste ano, diz TLSA

O trecho da ferrovia Transnordestina até Quixadá tem previsão de entrega para o segundo semestre deste ano, afirmou o diretor comercial da Transnordestina Logística S.A., Alex Trevisan, nesta quinta-feira (21), durante a 3ª edição do fórum Cresce Ceará, realizado pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

Segundo Trevisan, a ferrovia até Acopiara já está “pronta e com licença de operação”. "De lá até Quixeramobim, os trabalhos estão na fase de superestrutura ferroviária. “Já é o final, o acabamento da linha, em que estamos colocando já os dormentes, brita, trilho”, explicou.

Para a finalização desta fase, o diretor prevê mais 40 dias, quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve vistoriar o trecho para, depois, permitir o comissionamento dele.

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“Em paralelo, a gente também encaminha para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), porque precisa do licenciamento operacional”, seguiu Trevisan.

O prazo para este fim, conforme o diretor, varia de 2 a 3 meses. “Vindo a licença, a gente pode dizer que o trecho está operacional até o território Quixeramobim”, explicou o diretor.

“O lote que já passa ali naquela região entre Quixeramobim e Quixadá a gente imagina, também, entregar até o final deste ano, e fazer a mesma operação que a gente fez com o Ibama e a ANTT, entregar a documentação e solicitar as licenças”, afirma.

Legenda: Trechos da Transnordestina até o Pecém serão entregues até o último trimestre de 2027. Foto: Kid Júnior.

Ao Diário do Nordeste, o diretor adiantou que o lote subsequente, que vai de Quixadá a Itapiuna, deve ser entregue no começo do ano que vem.

Trevisan reforçou que o restante todo da ferrovia, até o Pecém, tem que ser entregue "por obrigação" até o último trimestre de 2027.

"Esse é nosso compromisso, está dentro do nosso plano de negócio, e a gente precisa chegar o quanto antes em Pecém para gerar possibilidades de fluxo de transporte, fazer com que a economia cresça e a gente consiga evoluir nessa questão do transporte ferroviário de cargas", finalizou.