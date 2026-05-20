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Cidade do Ceará recebe 1ª fábrica do Brasil de peças de magnésio para carros e motos

Com investimento de R$ 200 milhões, o novo empreendimento deve gerar 300 empregos diretos no Sertão Central do Estado.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém tratores e caminhões em canteiro de obras de Quixeramobim.
Legenda: Nova fábrica do município não ficará na área industrial ligada ao porto seco de Quixeramobim.
Foto: Davi Rocha/Diário do Nordeste.

​Quixeramobim receberá a primeira fábrica do Brasil de peças à base de magnésio para carros e motos. Com investimento de R$ 220 milhões e previsão de gerar mais de 300 empregos diretos, o empreendimento da empresa Magnésio do Nordeste deve iniciar as obras em junho deste ano.

A  construção deve durar 12 meses. ​As informações foram compartilhadas pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, e confirmadas ao Diário do Nordeste por fontes ligadas à empresa.

A matéria-prima utilizada na fábrica não será extraída no município cearense. A companhia irá importar o magnésio para transformá-lo localmente em componentes automotivos.

​A negociação para a abertura da unidade ocorria há dois anos, antes mesmo do anúncio do porto seco em Quixeramobim, que será interligado à ferrovia Transnordestina.

​Foco inicial no mercado interno

​Conforme Afrânio, a construção ocorrerá em três fases e a estrutura ficará instalada nas proximidades da sede de Quixeramobim. A produção de peças para carros e motos atenderá, inicialmente, o mercado nacional.

​"A área destinada é de 18 hectares para a primeira fase. Eles querem começar a construção do prédio logo, e a previsão é iniciar o fornecimento de peças no meio do ano que vem", afirma o secretário.

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As peças a serem produzidas pela Magnésio do Nordeste no município serão de magnésio polímero, uma mistura entre o mineral e um tipo de plástico que reduz o peso dos componentes veiculares.

​ZPE e Transnordestina podem abrir portas para o mercado externo

​A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada, a ser construída nos arredores do Complexo Industrial e Portuário de Quixeramobim, também foi mencionada por Afrânio Feitosa.

​O secretário afirma que "existe a previsão" de a Magnésio do Nordeste instalar-se na região da ZPE, que deve começar a operar nos próximos anos.

Com isso, o destino das peças poderá ser o exterior, já que haverá o funcionamento da área portuária e da Ferrovia Transnordestina, cujas obras no município devem ser concluídas nas próximas semanas.

 

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