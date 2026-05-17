Cinco apostas do Ceará acertam a quina da Mega-Sena; veja cidades e valores
Nenhuma aposta em todo o País conseguiu acertar os seis números do sorteio.
Cinco apostas feitas no Ceará acertaram cinco de seis dezenas no concurso 3009 da Mega-Sena e conquistaram R$ 19.052,37 cada. O sorteio foi feito na noite desse sábado (16), nos canais de loteria da Caixa Econômica.
Dos ganhadores da quina no Ceará, dois apostaram em Fortaleza, dois em Juazeiro do Norte e um em Pacatuba. Todos fizeram apostas simples.
Nenhuma aposta em todo o País conseguiu acertar os seis números do sorteio. Por causa disso, o valor do prêmio principal foi acumulado para o próximo concurso, que será realizado no sábado (23), e subiu para R$ 300 milhões.
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Veja os números sorteados do concurso 3009 da Mega-Sena
04 06 08 18 21 30
Veja o resultado do concurso
- 6 acertos: Não houve ganhadores;
- 5 acertos: 136 apostas ganhadoras conquistaram R$ 19.052,37, cada;
- 4 acertos: 6.714 apostas ganhadoras conquistaram R$ 636,14, cada.
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