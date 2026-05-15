Semana S do Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

O Sistema Fecomércio Ceará realiza, neste sábado (16) e domingo (17), a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.

O evento gratuito reúne serviços para a população, experiências interativas e uma agenda de conteúdos voltada ao desenvolvimento dos negócios e das pessoas.

A programação aborda temas sobre qualificação profissional, cidadania, cultura e inovação. Os interessados podem ter acesso mediante inscrição prévia.

A Semana S do Comércio é um evento nacional do Sistema Comércio, realizado em todas as capitais, para apresentar produtos e serviços que impulsionam o setor de bens, serviços e turismo.

Programação

Um dos destaques desta edição é a programação de palestras e painéis com nomes de referência em inovação, empreendedorismo e gestão. No dia 16 de maio, a agenda começa às 16h com o consultor Afonso Alcântara, trazendo reflexões sobre a importância do digital, seguida pelo Painel do Empreendedorismo da Moda e da Beleza, às 17h.

Na sequência, às 18h, o futurista Gil Giardelli conduz debates sobre gestão, liderança e inovação digital, e, às 19h, o medalhista olímpico Lars Grael compartilha experiências sobre resiliência, liderança e transformação diante de adversidades.

Já no dia 17, a programação segue com conteúdos voltados a temas estratégicos para o mercado. Às 18h, o projeto Panã abordará o mapeamento e identificação de espécies de insumos alimentares com potencial de cultivo e comercialização no Ceará; e, às 19h, Alexandre Santos encerra a agenda de palestras com discussões sobre Saúde e Segurança do Trabalho.

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Gastronomia, cultura, bem-estar e gestão

A programação do Encontro Sesc Povos do Mar também fará parte da Semana S com gastronomia, cultura popular, artesanato, oficinas e shows. É possível conferir a apresentação da culinária dos mestres e mestras do litoral cearense, com degustação gratuita; a Casa de Tapioca e a Casa do Peixe Assado; a Feira com 90 artesãos; oficinas de artesanato; e apresentações de tradição popular, como maracatu, dança de coco e caretas; além dos shows da Lagosta Bronzeada, no sábado, dia 16, às 20h; e para a criançada, o show infantil de Hélio Ziskind, no domingo, dia 17, às 17h30.

Os eixos de Gastronomia, Gestão e Negócios, Saúde, Segurança do Trabalho, Tecnologia, Beleza e Moda do Senac trazem experiências práticas, rodas de conversa, inovação aplicada e demonstrações interativas.

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Entre os destaques estão os projetos integradores da Faculdade Senac, atividades em competências digitais, como o quiz interativo sobre trabalho, carreira e gestão; área gamer; demonstração de tecnologia de drones; atendimentos de maquiagem, penteado e esmaltação de unhas; atendimento de coloração pessoal e assessoria de imagem, dentre outros.

A programação também inclui visita ao planetário, tirolesa, chute a gol, simulador de corrida e exposição de brinquedos interativos. O espaço de bem-estar contará com avaliação orofacial, fisioterapia, pilates, massagem e balança de bioimpedância. No espaço cultura e turismo, haverá uma apresentação sobre a Chapada do Araripe e os Museus Orgânicos por meio da experiência com óculos de realidade virtual.

"Estão todos convidados à Semana S, venham conhecer melhor as ações do Sistema Fecomércio. É muito importante para a sociedade do Estado do Ceará, para as pessoas que querem empreender ou para as que já estão na atividade, essa oportunidade de se aprimorar por meio de todas as ações, os projetos e serviços que a Fecomércio, o Sesc e o Senac oferecem”, destaca o presidente em exercício do Sistema Fecomércio Ceará, Cid Alves.

Serviço

Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Data: 16 e 17 de maio

Horário: A partir das 15h

Inscrições: por meio deste link

Programação: fecomercio-ce.com.br/semana-s/

Local: Aterro da Praia de Iracema - Av. Historiador Raimundo Girão, 1002

*Gratuito mediante inscrição