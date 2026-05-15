Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Semana S do Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

Evento acontece neste sábado (16) e domingo (17) no Aterro da Praia de Iracema.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
foto do medalhista olímpico Lars Grael apresentando palestra.
Legenda: O medalhista olímpico Lars Grael é um dos destaques da programação do evento.
Foto: Divulgação.

O Sistema Fecomércio Ceará realiza, neste sábado (16) e domingo (17), a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.

O evento gratuito reúne serviços para a população, experiências interativas e uma agenda de conteúdos voltada ao desenvolvimento dos negócios e das pessoas.

A programação aborda temas sobre qualificação profissional, cidadania, cultura e inovação. Os interessados podem ter acesso mediante inscrição prévia.

A Semana S do Comércio é um evento nacional do Sistema Comércio, realizado em todas as capitais, para apresentar produtos e serviços que impulsionam o setor de bens, serviços e turismo. 

Programação

Um dos destaques desta edição é a programação de palestras e painéis com nomes de referência em inovação, empreendedorismo e gestão. No dia 16 de maio, a agenda começa às 16h com o consultor Afonso Alcântara, trazendo reflexões sobre a importância do digital, seguida pelo Painel do Empreendedorismo da Moda e da Beleza, às 17h.

Na sequência, às 18h, o futurista Gil Giardelli conduz debates sobre gestão, liderança  e inovação digital, e, às 19h, o medalhista olímpico Lars Grael compartilha experiências sobre resiliência, liderança e transformação diante de adversidades.

Já no dia 17, a programação segue com conteúdos voltados a temas estratégicos para o mercado. Às 18h, o projeto Panã abordará o mapeamento e identificação de espécies de insumos alimentares com potencial de cultivo e comercialização no Ceará; e, às 19h, Alexandre Santos encerra a agenda de palestras com discussões sobre Saúde e Segurança do Trabalho.

>> Veja programação completa

Gastronomia, cultura, bem-estar e gestão

A programação do Encontro Sesc Povos do Mar também fará parte da Semana S com gastronomia, cultura popular, artesanato, oficinas e shows. É possível conferir a apresentação da culinária dos mestres e mestras do litoral cearense, com degustação gratuita;  a Casa de Tapioca e a Casa do Peixe Assado; a Feira com 90 artesãos; oficinas de artesanato; e apresentações de tradição popular, como maracatu, dança de coco e caretas; além dos shows da Lagosta Bronzeada, no sábado, dia 16, às 20h; e para a criançada, o show infantil de Hélio Ziskind, no domingo, dia 17, às 17h30.

Os eixos de Gastronomia, Gestão e Negócios, Saúde, Segurança do Trabalho, Tecnologia, Beleza e Moda do Senac trazem experiências práticas, rodas de conversa, inovação aplicada e demonstrações interativas.

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

Luiz Fernando Bittencourt é eleito novo presidente da Fecomércio Ceará

teaser image
Negócios

Transnordestina terá três terminais de carga com condomínios logísticos no Ceará; veja locais

Entre os destaques estão os projetos integradores da Faculdade Senac, atividades em competências digitais, como o quiz interativo sobre trabalho, carreira e gestão; área gamer; demonstração de tecnologia de drones; atendimentos de maquiagem, penteado e esmaltação de unhas; atendimento de coloração pessoal e assessoria de imagem, dentre outros.

 A programação também inclui visita ao planetário, tirolesa, chute a gol, simulador de corrida e exposição de brinquedos interativos. O espaço de bem-estar contará com avaliação orofacial, fisioterapia, pilates, massagem e balança de bioimpedância. No espaço cultura e turismo, haverá uma apresentação sobre a Chapada do Araripe e os Museus Orgânicos por meio da experiência com óculos de realidade virtual.

"Estão todos convidados à Semana S, venham conhecer melhor as ações do Sistema Fecomércio. É muito importante para a sociedade do Estado do Ceará, para as pessoas que querem empreender ou para as que já estão na atividade, essa oportunidade de se aprimorar por meio de todas as ações, os projetos e serviços que a Fecomércio, o Sesc e o Senac oferecem”, destaca o presidente em exercício do Sistema Fecomércio Ceará, Cid Alves.

Serviço

Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

  • Data: 16 e 17 de maio
  • Horário: A partir das 15h
  • Inscrições: por meio deste link
  • Programação: fecomercio-ce.com.br/semana-s/
  • Local: Aterro da Praia de Iracema - Av. Historiador Raimundo Girão, 1002

*Gratuito mediante inscrição

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto do medalhista olímpico Lars Grael apresentando palestra.
Negócios

Semana S do Fecomércio traz serviços gratuitos e programação sobre empreendedorismo e inovação

Evento acontece neste sábado (16) e domingo (17) no Aterro da Praia de Iracema.

Redação
Há 48 minutos
Avião da Air France parado.
Igor Pires

Air France terá 1/3 dos voos no Brasil pelo Nordeste e projeta crescer mais

Igor Pires
Há 1 hora
Egídio Serpa

Energia elétrica: um leilão sob gravíssima suspeita

O Ministério de Minas e Energia decidiu privilegiar a energia suja e grupos empresariais. Por esta e outras razões, a Aneel suspendeu a homologação do certame

Egídio Serpa
Há 1 hora
Foto que contém canteiro de obras da Linha Leste do Metrofor.
Negócios

Empresas são multadas em R$ 1,5 milhão por atraso nas obras da Linha Leste do metrô de Fortaleza

Sanções são referentes aos anos de 2021 e 2022.

Luciano Rodrigues
14 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: para blindar-se, Vorcaro comprou quem quis. Deu-se mal

O maior escândalo financeiro da história do país tumultua a eleição presidencial e põe na fogueira novos personagens

Egídio Serpa
14 de Maio de 2026
Negócios

Le’Loyn Parfums eleva o mercado de luxo no Nordeste com pop-up exclusiva de Creed

Ativação reúne fragrâncias com marca de destaque global no segmento perfume de nicho

Agência de Conteúdo DN
14 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Ceará exportou R$ 800 milhões em mármore e granito

Mas, por absoluta incompetência, extraímos e vendemos só rocha pura, sem qualquer valor agregado.

Egídio Serpa
14 de Maio de 2026
Foto que contém uma composição da Ferrovia Transnordestina. Ela é pintada majoriatariamente nas cores azul, com detalhes em amarelo e verde.
Negócios

Transnordestina terá três terminais de carga com condomínios logísticos no Ceará; veja locais

Ferrovia avança em construção rumo ao Porto do Pecém, e entrega de trajeto cearense está prevista para o ano que vem.

Luciano Rodrigues
14 de Maio de 2026
Frentista abastece carro branco. Imagem não mostra rosto de ninguém.
Negócios

Governo anuncia subsídio de até R$ 0,89 por litro para estancar preço da gasolina

Ministério de Minas e Energia pediu "celeridade" às distribuidoras e postos de gasolina no repasse do desconto aos consumidores.

Redação
13 de Maio de 2026
Estátua de Juazeiro.
Victor Ximenes

Câmara aprova criação de rota turístico-religiosa no Cariri cearense

Projeto reconhece oficialmente circuito que integra Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri.

Victor Ximenes
13 de Maio de 2026
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.
Negócios

Ricardo Cavalcante é nomeado representante nacional da indústria na Sudene

Presidente da Fiec é o atual vice-presidente executivo da confederação.

Redação
13 de Maio de 2026
Carros no trânsito de uma cidade.
Auto

Senado aprova renovação automática da CNH, mas ainda exige exame médico

Serão beneficiados os condutores que não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

Redação
13 de Maio de 2026
Victor Ximenes

'Retrocesso para a indústria', diz Fiec sobre fim da 'taxa das blusinhas'

Segundo a entidade, a medida amplia a desigualdade concorrencial entre empresas brasileiras e fornecedores internacionais.

Victor Ximenes
13 de Maio de 2026
Siderurgica no Pecém.
Negócios

Cearenses que levaram calote da Posco agora podem cobrar dívida diretamente da matriz na Coreia

Segundo Associação de Credores, dívida total do empreendimento ultrapassa R$ 1,1 bilhão.

Letícia do Vale
13 de Maio de 2026
Egídio Serpa

UFC, Senai e Grupo Argo criam tecnologia para hidrogênio verde

A novidade tecnológica está voltada à aplicação de materiais avançados na cadeia do H2V

Egídio Serpa
13 de Maio de 2026
Foto que contém obras na estação Praça da Sé da Linha Leste do Metrofor, em foto de 2021. Ao fundo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá mais 3 estações; veja locais

Os pontos de parada são subterrâneos.

Luciano Rodrigues
13 de Maio de 2026
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de entrada e saída visíveis em uma universidade.
Negócios

Desenrola Fies inicia renegociação de dívidas nesta quarta-feira (13)

Programa oferece descontos de até 99% a estudantes inadimplentes.

Redação
13 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Os minerais do Ceara, de Virgílio Távora até hoje

Criada pelo governo Távora, a Secretaria de Minas e Energia desapareceu após haver descoberto a riqueza do subsolo cearense

Egídio Serpa
13 de Maio de 2026
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Qual o impacto da reforma tributária no preço das passagens aéreas?

Igor Pires
13 de Maio de 2026
Imagem de um grupo de jovens no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Conheça três lições que a Geração Z está dando aos líderes

Delania Santos
13 de Maio de 2026
foto do presidente Lula vestindo terno azul, gesticulando com o dedo durante conversa, em ambiente com decoração colorida ao fundo.
Negócios

Lula anuncia fim da 'taxa das blusinhas', isentando cobrança sobre compras internacionais

Conforme o Governo, a partir desta quarta-feira (13), compras de até US$ 50 estarão isentas de imposto federal.

Redação
12 de Maio de 2026
imagem de balcão de açougue com pedaços de carne crua expostos para matéria sobre União Europeia suspender autorização para carne do Brasil e outros produtos animais por falta de garantias sanitárias.
Negócios

União Europeia exclui Brasil da lista de países aptos a exportar carne e outros itens para a região

Medida vale a partir de setembro. UE argumenta que País não comprovou controle de uso de antimicrobianos na pecuária.

Agência Brasil e Redação
12 de Maio de 2026
Foto de pessoa segurando cédulas de 100 200 e 20 reais para matéria sobre dinheiro esquecido no Banco Central.
Negócios

BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Saiba como resgatar "dinheiro esquecido" no Banco Central.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da Tok&Stok, uma loja de móveis e decoração para casa, com grande sinalização verde e portas de vidro que revelam os produtos expostos no interior.
Negócios

Grupo Toky entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 1,11 bilhão

Empresa busca evitar a liquidez das atividades e proteger o emprego dos funcionários.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da sede do Detran Ceará, com placa azul “DETRAN‑CE Sede” em primeiro plano, estrutura coberta ao fundo e carros passando pela via ao lado, em área arborizada.
Auto

Leilão do Detran-CE tem lotes com carros, motos e sucatas a partir de R$ 50; veja detalhes

Itens estarão disponíveis para vistoria em Camocim nesta terça-feira (12).

Redação
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Urânio e fosfato de Itataia: projeto pronto. Falta licença ambiental

Empreendimento reduzirá importações brasileiras de fertilizantes e dará autossuficiência em urânio ao Brasil

Egídio Serpa
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

O cearense descobre as saborosas virtudes da carne suína

Suinocultura do Ceará cresce graças ao melhoramento genético do rebanho e aos investimentos que também se fazem em modernos frigoríficos

Egidio Serpa
12 de Maio de 2026
Negócios

Cresce Ceará promove debate sobre agronegócio em Fortaleza no dia 21 de maio

Encontro reúne lideranças para discutir gargalos e oportunidades no agronegócio cearense

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Elbia Gannoum, presidente da Abeeólica, mulher sentada em ambiente interno conversa enquanto gesticula com as mãos. Ela veste blusa roxa e acessórios, e está em um espaço com móveis e decoração ao fundo, com expressão atenta durante a fala.
Negócios

Cortes de energia causam prejuízo de R$ 749 milhões ao setor eólico e solar no Ceará

A presidente da Abeeólica, Elbia Gannoum, esteve em Fortaleza para evento do setor.

Letícia do Vale
12 de Maio de 2026
Close na mão de uma mulher branca que está usando a calculadora.
Ana Alves

O que acontece com sua vida financeira se sua renda parar hoje?

Ana Alves
12 de Maio de 2026