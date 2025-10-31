Diário do Nordeste
3 em cada 4 fortalezenses estão endividados; maioria pretende gastar mais no final do ano

Proximidade do fim do ano e pagamento de benefícios nos últimos meses explicam cenário

Redação 11 de Setembro de 2024
Mão abre carteira vazia em cima de mesa com cartões de crédito

Negócios

75% dos consumidores de Fortaleza estão endividados, diz pesquisa

A principal justificativa para o não pagamento das dívidas é necessidade de adiar as contas para usar o dinheiro em outras finalidades

Redação 15 de Fevereiro de 2023
Fachada da Fecomércio

Opinião

Decisão do TRT confirma resultado da eleição da Fecomércio-CE

Em abril do ano passado, chapa de Luiz Gastão Bittencourt derrotou oposição, liderada por Maurício Filizola

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 03 de Fevereiro de 2023
Fachada da Fecomércio-CE em Fortaleza

PontoPoder

Fecomércio-CE diz ser contra a taxa do lixo em Fortaleza: 'inoportuna'

O posicionamento representa 35 sindicatos do setor terciário cearense

Redação 15 de Dezembro de 2022

Negócios

Em meio a denúncias de irregularidades, decisão sobre intervenção no Sesc Ceará fica para maio

Conselho Fiscal do Sesc Nacional aponta, em relatório, irregularidades em contratos firmados no Ceará

Redação 21 de Abril de 2022

Negócios

Luiz Gastão é reeleito presidente da Fecomércio-CE após impasses no processo eleitoral

Empresário, que obteve maioria dos votos contra Maurício Filizola, afirma que eleição foi limpa; oposição contesta e considera pleito nulo

Heloisa Vasconcelos 10 de Abril de 2022

Negócios

Após nova decisão, Fecomércio remarca eleições para sábado (9); oposição diz que processo será nulo

O pleito tem passado por diversos impasses sobre a data da votação desde o fim de fevereiro

Redação 08 de Abril de 2022

Negócios

Após adiamento, eleição da nova diretoria da Fecomércio-CE será no dia 25 de abril

Pleito aconteceria nesta terça (5) e foi adiado por determinação judicial

Redação 05 de Abril de 2022
Fecomércio

Negócios

Justiça determina adiamento da eleição da Fecomércio-CE

Pleito deve ocorrer entre os dias 24 e 29 de abril, conforme decisão do magistrado

Igor Cavalcante 03 de Abril de 2022
Sede da Fecomércio em Fortaleza

Negócios

Eleição da Fecomércio-CE terá comissão eleitoral, define Justiça

Comissão será montada por um representante de cada chapa concorrente e por um membro indicado pela Federação

Redação 22 de Março de 2022
