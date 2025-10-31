Sete polos recebem a festa de forma simultânea, incluindo o Parque Rachel de Queiroz e a Avenida Domingos Olímpio
Para além da orla, a programação oficial percorre outros 11 pontos da Capital
Cantor segue com agenda em um dos maiores eventos privados do país
Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, contam com trechos adequados
A festa acontece nos dias 29 a 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema
As atrações foram anunciadas pela Prefeitura da Capital nesta terça-feira (24)
Órgãos de segurança seguem com buscas na região
As obras de reconstrução da Ponte foram iniciadas em setembro
Festival Férias na PI acontece sexta (5) e sábado (6)