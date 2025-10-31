Diário do Nordeste
Carnaval 2025 de Fortaleza conta com programação entre os dias 1º e 4 de março

Verso

Programação completa do Carnaval 2025 de Fortaleza é divulgada; veja atrações e horários

Sete polos recebem a festa de forma simultânea, incluindo o Parque Rachel de Queiroz e a Avenida Domingos Olímpio

Redação 18 de Fevereiro de 2025
Unidos da Cachorra é uma das baterias de samba que animam a Praia de Iracema neste sábado (15)

Verso

Veja imagens do sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza: Cortejo das baterias de samba e shows agitam a Praia de Iracema

Para além da orla, a programação oficial percorre outros 11 pontos da Capital

Redação 15 de Fevereiro de 2025

Opinião

Henry Freitas fica de fora Réveillon de Fortaleza, mas segue em evento no Marina Park

Cantor segue com agenda em um dos maiores eventos privados do país

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Dezembro de 2024
Réveillon Fortaleza 2024

Negócios

'Não é o fim do mundo': setor do turismo minimiza impacto da redução de festas do Réveillon 2025 em Fortaleza

Luciano Rodrigues 06 de Dezembro de 2024
Praias do Futuro, Abreulândia, Sabiaguaba, Caça e Pesca e Titanzinho são destacadas em lista

Ceará

Veja 22 trechos próprios para banho em Fortaleza neste domingo (17)

Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, contam com trechos adequados

Redação 17 de Novembro de 2024
Pabllo Vittar e Taty Girl

Verso

Pabllo Vittar e Taty Girl são confirmadas no Réveillon de Fortaleza 2025

A festa acontece nos dias 29 a 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema

Redação 04 de Outubro de 2024
Montagem de fotos mostra Diogo Nogueira à esquerda, Matuê ao centro e Simone Mendes à direita

Verso

Réveillon de Fortaleza 2025 terá shows de Diogo Nogueira, Matuê e Simone Mendes; veja atrações

As atrações foram anunciadas pela Prefeitura da Capital nesta terça-feira (24)

Redação 24 de Setembro de 2024
Corpo de Bombeiros segue no local realizando buscas

Ceará

Banhista desaparece em alto-mar após se afogar, na beira-mar de Fortaleza

Órgãos de segurança seguem com buscas na região

Redação 25 de Julho de 2024
Imagem panorâmica da Ponte dos Ingleses na Praia de Iracema

Ceará

1ª etapa de requalificação da Praia de Iracema é entregue; Ponte dos Ingleses fica para 2º semestre

As obras de reconstrução da Ponte foram iniciadas em setembro

Marcos Moreira e João Lima Neto 05 de Julho de 2024
Iza, Paula Toller e Frejat

Verso

Programação de férias tem shows gratuitos de Iza, Paula Toller e Frejat na Praia de Iracema

Festival Férias na PI acontece sexta (5) e sábado (6)

Redação 01 de Julho de 2024
